Post und VERBUND schaffen neue Energieangebote für ganz Österreich

Wien (OTS) -

Die Österreichische Post und VERBUND, beide Beteiligungen der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG), starten eine langfristige Zusammenarbeit. Voraussichtlich noch im Herbst wird die Post erstmals exklusive Strom- und Gastarife, powered by VERBUND, in ihren rund 330 Postfilialen anbieten. Damit erweitert die Post ihr Angebot um einen weiteren wichtigen Bereich des täglichen Lebens und ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen einfachen Zugang zu attraktiven Energietarifen. Weitere Details zum Angebot werden die beiden Unternehmen rechtzeitig vor dem Marktstart bekanntgeben.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „Die Österreicher*innen vertrauen der Post schon heute bei wichtigen Dienstleistungen ihres Alltags. Neben Paketen und Briefen haben wir unser Angebot in den vergangenen Jahren mit der bank99 und unserem Mobilfunkangebot YELLLOW erfolgreich ergänzt. Gemeinsam mit VERBUND bieten wir künftig auch Strom- und Gastarife an. Damit schaffen wir für unsere Kund*innen einen einfachen Zugang zu einer wichtigen Alltagsdienstleistung und bauen die Plattform Post als moderne Grundversorgerin konsequent weiter aus.“

Strom aus heimischer Wasserkraft von VERBUND

VERBUND bringt als Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa seine Energiekompetenz in die Zusammenarbeit ein. Das Unternehmen betreibt mehr als 130 Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern – von Laufkraftwerken entlang großer Flüsse wie Inn, Salzach, Mur, Drau, Enns und Donau bis hin zu Speicherkraftwerken in den Alpen.

Michael Strugl, CEO, VERBUND AG: „Mit dem gemeinsamen Energieangebot bündeln die Österreichische Post und VERBUND ihre Stärken und schaffen die Basis für eine starke, langfristige Partnerschaft. Als führender Energieanbieter bieten wir unseren Kund*innen Strom aus 100 Prozent heimischer Wasserkraft sowie innovative Energielösungen für ihr Zuhause. Gemeinsam mit der Österreichischen Post bringen wir den Zugang zu Strom- und Gasprodukten dorthin, wo Menschen im Alltag ohnehin unterwegs sind.“

Heimische Energieangebote mit der Stärke des Post-Netzes

Mit rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern verfügt die Österreichische Post über eines der größten persönlichen Vertriebs- und Beratungsnetze des Landes. Gemeinsam mit VERBUND werden Kund*innen künftig von verständlichen Tarifen, einfachen Prozessen und persönlicher Beratung profitieren. Zum Marktstart werden die neuen Energieangebote in den rund 330 selbstbetriebenen Postfilialen sowie auf digitalen Vertriebskanälen verfügbar sein. Anfang 2027 erfolgt eine Ausrollung auf die über 1.350 Postpartner.

Fakten auf einen Blick

(Stand: September 2026)

Anlass / Thema: Die Österreichische Post und VERBUND starten eine langfristige Zusammenarbeit; die Post wird voraussichtlich noch im Herbst erstmals exklusive Strom- und Gastarife, powered by VERBUND, anbieten.

Produkt / Service: Strom- und Gastarife der Österreichischen Post in Zusammenarbeit mit VERBUND.

Besonderheit / Energieversorgung: Strom aus zertifizierten Wasserkraftwerken von VERBUND, Österreichs führendem Anbieter und einem der größten Wasserkrafterzeuger in Europa.

Verfügbarkeit / Zeitraum: Zum Marktstart werden die Energieangebote in rund 330 selbstbetriebenen Postfilialen sowie auf digitalen Vertriebskanälen verfügbar sein.

Kennzahlen: Mit rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern verfügt die Österreichische Post über eines der größten persönlichen Vertriebs- und Beratungsnetze des Landes.

Maßnahme / Aktivität: Anfang 2027 wird das Angebot auf über 1.350 Postpartner ausgeweitet.

Wirkung / Effekt: Kund*innen werden von verständlichen Tarifen, einfachen Prozessen und persönlicher Beratung profitieren.

Quelle/Partner: Österreichische Post AG; VERBUND AG.

Über die Österreichische Post AG

Die Österreichische Post AG ist die führende heimische Logistikerin und bietet als Grundversorgerin Post-, Bank- sowie Telekommunikationsservices an. Das Unternehmen betreibt in Österreich ein umfassendes Netzwerk mit rund 3.000 Post-Standorten und versorgt international mehr als 150 Millionen Menschen in 13 Ländern als E-Commerce-Dienstleisterin. Mit der bank99 und YELLLOW werden moderne Finanz- und Mobilfunklösungen angeboten. Die börsennotierte Post beschäftigt knapp 30.000 Menschen und erzielt über 3 Milliarden Euro Umsatz jährlich. Sie setzt verstärkt auf Zustellung mit E-Fahrzeugen und erneuerbare Energie, um bis 2030 österreichweit nur noch mit E-Fahrzeugen, Fahrrädern oder zu Fuß zuzustellen.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Mitarbeiter*innen ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 2.737 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. Weitere Informationen: www.verbund.com