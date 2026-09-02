Wiener Gesundheitsverbund nach internationalem Compliance-Standard zertifiziert

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsverbund hat sein Compliance-Management-System (CMS) nach dem international anerkannten Standard ISO 37301 zertifizieren lassen. Er ist damit der erste öffentliche Gesundheitsdienstleister in Österreich dieser Größe mit einer solchen Zertifizierung. Die unabhängige Prüfung von Quality Austria bestätigt, dass klare Regeln und Prozesse für Transparenz, Korruptionsprävention und den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln im gesamten Wiener Gesundheitsverbund systematisch verankert sind und internationalen Standards entsprechen. Damit zählt der Wiener Gesundheitsverbund auch in Europa zu den Vorreitern im öffentlichen Gesundheitswesen.

„Wer Verantwortung für die Gesundheitsversorgung von mehr als zwei Millionen Menschen und für erhebliche öffentliche Mittel trägt, muss besonders sorgfältig handeln. Unser Compliance-System ist ein Sicherheitsnetz: Es schützt die Organisation und gibt unseren Mitarbeiter*innen einen klaren Handlungsrahmen im Arbeitsalltag. Die externe Prüfung und Zertifizierung bestätigt die Qualität dieses Sicherheitsnetzes“, sagt Generaldirektorin Mag.a Dr.in Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.

Sicherheit und Transparenz in der Gesundheitsversorgung

Ein Compliance-Management-System umfasst alle Maßnahmen, Regeln und Prozesse, mit denen eine Organisation rechtmäßiges, integres und verantwortungsvolles Handeln sicherstellen. Im Wiener Gesundheitsverbund betrifft das insbesondere den sorgfältigen und wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln, transparente Beschaffungs- und Vergabeprozesse, die Vermeidung von Korruption und Interessenkonflikten sowie klare Regeln für Befangenheit und Patient*innen-Sicherheit.

Zu einem wirksamen CMS gehört auch der professionelle Umgang mit Hinweisen und möglichen Regelverstößen. Dafür hat der Wiener Gesundheitsverbund ein vertrauliches Hinweisgebersystem etabliert.

Im Rahmen der Zertifizierung wurden die bestehenden Strukturen und Maßnahmen – darunter Richtlinien, Schulungen, Beratungsangebote, Kontrollen und Meldewege – umfassend geprüft – und erfolgreich zertifiziert.

„Compliance ist eine Frage der Unternehmenskultur. Unsere Mitarbeiter*innen müssen darauf vertrauen können, dass Regeln und Prozesse klar, verlässlich und im Arbeitsalltag anwendbar sind – und einen sicheren Rahmen für eigenverantwortliches und rechtskonformes Handeln bieten. So können sie sich auf das konzentrieren, worum es im Wiener Gesundheitsverbund geht: bestmögliche Medizin und Pflege für die Menschen in dieser Stadt“, sagt Mag. Bernhard Pisecky, Leiter des Vorstandsressorts Recht & Compliance im Wiener Gesundheitsverbund.

Mit der Zertifizierung setzt der Wiener Gesundheitsverbund das Bekenntnis der Stadt Wien zu Transparenz und Korruptionsprävention konsequent im Gesundheitswesen um.



Über ISO 37301: Die Norm ISO 37301 ist der weltweit maßgebliche Standard für Compliance-Management-Systeme (CMS). Sie stellt konkrete Anforderungen an Führungsverantwortung, Risikobewertung, Schulung, Beratung, Meldewege und die laufende Verbesserung des CMS.