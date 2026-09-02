Wien (OTS) -

Der ZYKLUS YURY REVICH Classic Revolution - VIVALDI im Wiener Konzerthaus am 06. September 2026, 19h30, spannt den Bogen von Vivaldi bis hin zu modernen Klanglandschaften und Beatbox und bietet so ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

In den legendären und revolutionären „Vier Jahreszeiten" macht Vivaldi die Natur hörbar: Stürme, Regen, Vogelgesang, Hitze, Kälte und menschliche Bewegungen werden zu einer äußerst virtuosen Sprache für die Violine. Das Programm beleuchtet zudem Vivaldis Vermächtnis anhand von Tartinis Teufelstriller Sonate und stellt drei schwarze Komponisten in den Mittelpunkt: Joseph Bologne, Chevalier de Saint Georges, Ignatius Sancho und Georges Bridgetower.

Gemeinsam mit dem renommierten Pianisten Guillaume Vincent und dem mehrfachen Beatbox-Weltmeister Tim Slizzer verbindet der angesehene Geiger und Komponist Yury Revich barocken Klang mit Vocal Percussion und zeitgenössischen Klanglandschaften.

Nächster Zyklustermin ist 12.12.2026 BEETHOVEN.

Tickets & Programm

Herzlichen Dank an "Festival Nights mit Yury Revich" für die Kooperation bezüglich der Promotion des Events.