  • 02.09.2026, 08:30:32
  • /
  • OTS0014

ZYKLUS YURY REVICH Classic Revolution - VIVALDI

Konzert, Wiener Konzerthaus, 6.9.2026, 19h30, Schubersaal

Wien (OTS) - 

Der ZYKLUS YURY REVICH Classic Revolution - VIVALDI im Wiener Konzerthaus am 06. September 2026, 19h30, spannt den Bogen von Vivaldi bis hin zu modernen Klanglandschaften und Beatbox und bietet so ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

In den legendären und revolutionären „Vier Jahreszeiten" macht Vivaldi die Natur hörbar: Stürme, Regen, Vogelgesang, Hitze, Kälte und menschliche Bewegungen werden zu einer äußerst virtuosen Sprache für die Violine. Das Programm beleuchtet zudem Vivaldis Vermächtnis anhand von Tartinis Teufelstriller Sonate und stellt drei schwarze Komponisten in den Mittelpunkt: Joseph Bologne, Chevalier de Saint Georges, Ignatius Sancho und Georges Bridgetower.

Gemeinsam mit dem renommierten Pianisten Guillaume Vincent und dem mehrfachen Beatbox-Weltmeister Tim Slizzer verbindet der angesehene Geiger und Komponist Yury Revich barocken Klang mit Vocal Percussion und zeitgenössischen Klanglandschaften.

Nächster Zyklustermin ist 12.12.2026 BEETHOVEN.

Tickets & Programm

Herzlichen Dank an "Festival Nights mit Yury Revich" für die Kooperation bezüglich der Promotion des Events.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Ursula Vavrik, NEW WAYS Center for Sustainable Development e.U.
Telefon: Telefon: + 43 69919031244
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEW WAYS Center for Sustainable Development e.U.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Ursula Vavrik, NEW WAYS Center for Sustainable Development e.U.
Telefon: Telefon: + 43 69919031244
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright