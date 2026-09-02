300 Folgen Smart Hotel Key: Wissen, Perspektiven und Impulse für die Hotellerie

Wien (OTS) -

Was Ende 2020 als Plattform für praxisnahen Wissenstransfer in der Hotellerie gestartet ist, feierte nun ein besonderes Jubiläum: Smart Hotel Key veröffentlichte seine 300. reguläre Podcastfolge. Woche für Woche ist seither ohne Unterbrechung eine neue Folge erschienen. Die Hörerschaft ist dabei kontinuierlich gewachsen und umfasst mittlerweile plattformübergreifend mehr als 3.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Inhaltlich beschäftigt sich Smart Hotel Key mit den Themen, die Hotellerie und Tourismus bewegen. Das Spektrum reicht von Betriebswirtschaft, Finanzierung und Hotelentwicklung über Digitalisierung, Vertrieb und Künstliche Intelligenz bis hin zu Mitarbeiterführung, Betriebsübergabe, Nachhaltigkeit und neuen touristischen Konzepten.

Im Mittelpunkt stehen dabei weniger schnelle Antworten oder kurzfristige Trends als vielmehr der Austausch von Wissen, Erfahrungen und unterschiedlichen Perspektiven.

Von der Beratungspraxis ans Mikrofon

Viele der Themen entstehen unmittelbar aus Fragestellungen, mit denen sich Marco Riederer und Thomas Reisenzahn in ihrer täglichen Arbeit beschäftigen. Gleichzeitig blickt Smart Hotel Key bewusst über die klassische Unternehmensberatung hinaus. Unternehmerinnen und Unternehmer, Hoteliers, Wissenschaftler, Technologieexperten und andere Persönlichkeiten aus und rund um den Tourismus kommen zu Wort und bringen ihre Sichtweisen in die Diskussion ein.

„ Als wir im Dezember 2020 mit Smart Hotel Key gestartet sind, war sicher nicht absehbar, dass daraus einmal 300 Folgen werden. Die Grundidee ist aber bis heute dieselbe geblieben: Wir wollen Wissen teilen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und Themen diskutieren, die für die Weiterentwicklung unserer Branche relevant sind “, sagt Marco Riederer, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung und Host von Smart Hotel Key.

Die vergangenen Jahre haben gleichzeitig gezeigt, wie wichtig dieser Austausch ist. Pandemie, Inflation und Kostensteigerungen, Arbeitskräftemangel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und ein verändertes Reise- und Konsumverhalten haben die Rahmenbedingungen für touristische Betriebe teilweise grundlegend verändert.

„ Der Tourismus lebt von Veränderung und musste sich immer wieder neu erfinden. Gerade in einer Zeit, in der wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen enorm an Geschwindigkeit gewinnen, braucht es den offenen Austausch innerhalb der Branche. Smart Hotel Key leistet dazu seit mittlerweile mehr als fünfeinhalb Jahren einen wichtigen Beitrag “, sagt Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung, der das Podcast-Projekt von Beginn an begleitet und unterstützt.

Mehr als ein Podcast

Über die Jahre hat sich Smart Hotel Key über das ursprüngliche Podcastformat hinaus weiterentwickelt. Die Gespräche werden durch Fachbeiträge und weiterführende Inhalte ergänzt und machen die Plattform damit auch zu einem laufenden Wissensarchiv für die Branche.

Gleichzeitig ist Smart Hotel Key heute Teil eines Dreiklangs im touristischen Wissenstransfer: Der TP-Blog greift aktuelle Entwicklungen auf und bietet Raum für Einordnung, Meinung und Diskussion und Smart Hotel Key vertieft diese Themen mitunter im Gespräch mit Persönlichkeiten aus und rund um den Tourismus. Tourismus Wissen – quarterly (TWq) wiederum schlägt die Brücke zu Wissenschaft und Forschung und bereitet touristisches Know-how fundiert und praxisorientiert auf. Die drei Formate ergänzen sich damit inhaltlich und sprechen ihre Zielgruppen über unterschiedliche Zugänge an.

Gerade diese Verbindung schafft eine besondere Symbiose: Themen können aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen, über verschiedene Formate weiterentwickelt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Inhalte aus dem TP-Blog finden Eingang in Smart Hotel Key, Diskussionen aus dem Podcast liefern wiederum Impulse für weiterführende Beiträge und wissenschaftliche Erkenntnisse aus TWq ergänzen die Auseinandersetzung um eine zusätzliche Perspektive.

Neben den mittlerweile 300 regulären Folgen sind im Laufe der Jahre auch zahlreiche Sonderbeiträge und Spezialfolgen entstanden. In Kooperation mit Partnern wurden dabei ausgewählte Themen vertieft, besondere Veranstaltungen begleitet oder zusätzliche Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen in Hotellerie und Tourismus eröffnet. Damit ist die tatsächliche Zahl der veröffentlichten Smart-Hotel-Key-Beiträge bereits deutlich höher als die nun erreichten 300 regulären Folgen.

Trotz der mittlerweile erreichten Größe und einer stetig wachsenden Hörerschaft bleibt der ursprüngliche Anspruch unverändert: Smart Hotel Key versteht sich als unabhängige Plattform für Wissenstransfer und Branchendiskussion.

Folge 300: Zeit für Rückblick und Ausblick

Die Jubiläumsfolge selbst unterscheidet sich bewusst vom gewohnten Interviewformat. Anlässlich der 300. regulären Ausgabe blickt Marco Riederer auf mehr als fünfeinhalb Jahre Smart Hotel Key zurück und teilt persönliche Gedanken zum aktuellen Zustand und zur zukünftigen Entwicklung von Hotellerie und Tourismus.

„ 300 Folgen sind ein schöner Anlass, einmal kurz innezuhalten und zurückzublicken. Für mich sind sie aber vor allem Motivation für die nächsten Folgen. Der Tourismus wird sich weiter verändern, neue Fragen werden entstehen und manche vermeintlich alten Themen werden uns weiterhin beschäftigen. Solange es spannende Menschen, neue Ideen und unterschiedliche Sichtweisen gibt, werden uns auch die Themen nicht ausgehen. “

Über Smart Hotel Key

Smart Hotel Key ist der Podcast und Blog rund um Hotellerie und Tourismus. Seit Dezember 2020 erscheint jede Woche eine neue Podcastfolge. Das Format beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen, wirtschaftlichen Fragestellungen und Zukunftsthemen der Branche und bringt dafür Expertinnen und Experten, Unternehmerpersönlichkeiten und Praktiker vor das Mikrofon.

Plattformübergreifend folgen Smart Hotel Key mittlerweile mehr als 3.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ergänzend erscheint zu jeder Podcastfolge auch ein Fachbeitrag auf SmartHotelKey.at.

Gemeinsam mit dem TP-Blog und dem wissenschaftlichen Magazin Tourismus Wissen – quarterly (TWq) bildet Smart Hotel Key einen Dreiklang für touristischen Wissenstransfer zwischen Praxis, Diskussion und Wissenschaft.