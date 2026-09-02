Dunkelbar und Sofia Reyna mit Premiere: Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen ist Partner des Diversity Ball

Wien (OTS) -

Am 5. September 2026 findet der 18. Diversity Ball im Wiener Rathaus, diesmal unter dem Motto „Move With Us“, statt. Als offizieller Partner des bekannten Events für Vielfalt gestaltet die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs mit der Dunkelbar und mehreren Auftritten von Sofia Reyna zwei zentrale Höhepunkte.

Wahrnehmung in völliger Dunkelheit

Vor der Dunkelbar können sich die Gäste vorab mit Augenmaske und Langstock an die Koordination in der finsteren Bar gewöhnen. Am Mitmachstand des Hilfsmittelanbieters Videbis GmbH gibt es die Möglichkeit, ein Bildschirmlesegerät zu testen oder mit Simulationsbrillen verschiedene Augenerkrankungen kennenzulernen. In der Bar genießen die Gäste ihre Drinks in völliger Dunkelheit. Man konzentriert sich auf Geräusche, Gerüche, Berührungen und Geschmack. So erleben sie, wie Orientierung und Wahrnehmung ohne Sehsinn funktionieren.

„Die Dunkelbar verbindet Unterhaltung und Sensibilisierung auf eine besondere Art. Sie lädt die Ballgäste ein, ihre Sinne neu wahrzunehmen“, erklärt die Hilfsgemeinschaft. Der Verein richtet die Dunkelbar heuer als offizieller Partner aus.

Drei Bühnen für Sofia Reyna

Auch Sofia Reyna prägt das Programm. Die blinde Singer-Songwriterin aus dem Burgenland schreibt seit 2021 eigene Pop- und Rocksongs und begleitet sich auf der Gitarre. Als Label unterstützt die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs ihre musikalische Entwicklung.

Sofia steht dreimal auf der Bühne. Bei der Gala zum Preis der Vielfalt feiert ihre neue Single „Tell Them“ Premiere. Der Song erzählt von unausgesprochenen Gefühlen und von einem Menschen, den man vermisst, obwohl man ihn längst loslassen sollte. Um 21.15 Uhr singt sie „Unity“ in der Opening Show. Um 22.15 Uhr präsentiert sie auf Mel Merio’s Lovemore Floor eigene Songs.

„Der Diversity Ball steht genau für das, woran ich glaube. Man selbst zu sein, Unterschiede zu feiern und sich nicht dafür zu verstecken, wer man ist“, sagt Reyna.

Barrierefreiheit, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander prägen

die Ballnacht. Die Gala öffnet um 17.30 Uhr. Der Balleinlass beginnt um 19.30 Uhr.