REMINDER Pressekonferenz ÖGPMR

Wien (OTS) -

Pressekonferenz ÖGPMR

Freitag, 04. September 2026, 10.00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Gesundheitskosten im Griff! Daten aus der aktuellen Versorgungsstudie belegen:

Physikalische Medizin kann Ausfallzeiten verkürzen und Folgekosten deutlich reduzieren!

Anlässlich der Jahrestagung 2026 präsentieren Vorstandsmitglieder der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR) aktuelle Daten zum künftigen Bedarf in Österreich.

»ÖGPMR Jahrestagung: Auf in den Süden: Zahlen und Fakten zur Physikalischen Medizin und der Schmerzversorgung in ganz Österreich.«, Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Senior Präsident der ÖGPMR



»Physikalische Medizin zwischen Geriatrie und Telemedizin.«, Prim. Dr. Christian Wiederer, Junior-Präsident der ÖGPMR.



Aus der neuen Versorgungstudie berichten:



»Die Vorteile der Physikalischen Medizin und Rehabilitation im Akut-Krankenhaus.«, Prim. Dr. Roland Celoud, Stellvertretender Bundesfachgruppen-Obmann Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Österreichischen Ärztekammer.



»Demographie und Versorgung im ambulanten Sachleistungsbereich.«, Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Kienbacher, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation im Rehab Zentrum Liesing.



»Von Prehab bis Rehab – Zusammenfassung der kritischen Erfolgsfaktoren in der PMR-Versorgung«, Prim. Prof. Dr. Klaus Hohenstein, Vorstand der Institute für Physikalische Medizin und Rehabilitation der Kliniken Hietzing, Ottakring und Baumgarten, Stellvertretender Fachgruppen-Obmann Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Ärztekammer Wien, Sekretär der ÖGPMR.



Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre persönliche Teilnahme an der Pressekonferenz im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, Wien.