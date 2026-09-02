ÖAMTC: Rückreisewelle trifft auf Späturlaubende

Wien (OTS) -

Das Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird am Wochenende für eine starke Rückreisewelle sorgen. Gleichzeitig bleibt auch der Reiseverkehr aus Deutschland kommend Richtung obere Adria und Gardasee weiterhin lebhaft.

„Vor allem am Samstag und Sonntag rechnen wir auf den klassischen Transitrouten mit erheblichem Verkehrsaufkommen“, prognostiziert ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser.

Besonders staugefährdet sind nach Einschätzung des Clubs die Tauern Autobahn (A10) bei den Tunnelbereichen, die Karawanken Autobahn (A11) beim Grenzübergang Karawankentunnel sowie der Fernpass (B179) in Tirol im gesamten Verlauf. Am Sonntagnachmittag wird es starken Verkehr Richtung Wien geben, wenn Tagesausflügler und Urlauber zusammenkommen, etwa auf der Wiener Außenring Autobahn (A21), der Süd Autobahn (A2) oder auch auf der Ost Autobahn (A4) und der Brünner Straße (B7).

Zwtl.: Weitere Staupunkte:

A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach – Packsattel und ab Wiener Neudorf Richtung Wien

A4, Ost Autobahn, Grenzübergang Nickelsdorf

A9, Pyhrn Autobahn, Gleinalm- und Bosrucktunnel

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck, Grenzübergang Kufstein

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

Sbg: Sperrgitter an A10-Anschlussstellen im Rückreiseverkehr

Ein letztes Mal für diese Urlaubssaison werden entlang der Tauern Autobahn (A10) Sperrgitter installiert, um den Ausweichverkehr zu verhindern. Betroffen sind in Fahrtrichtung Salzburg die Auffahrt Werfen und die Abfahrt Zubringer Bischofshofen. Optional kann auch die Abfahrt Pfarrwerfen gesperrt werden. Die Verkehrsmaßnahmen betreffen naturgemäß auch die Einheimischen.

Zwtl.: Gartenbaumesse Tulln

Vom 3.-7. September 2026, findet am Messegelände in Tulln die Gartenbaumesse statt. Auf den Zu- und Abfahrten – etwa Tullner Straße (B19 ) sowie auf der S5 bei der Ausfahrt Tulln- sind zeitweise Verzögerungen einzuplanen.

Zwtl.: Internationale Holzmesse in Klagenfurt

Von Mittwoch, 2. September, bis Samstag, 5. September 2026, findet am Klagenfurter Messegelände zum 58. Mal die internationale Fachmesse für Holz statt. Vor allem auf den Zu- und Abfahrten zum Klagenfurter Messeareal kommt es während der Ausstellungstage zu längeren Fahrzeiten.

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