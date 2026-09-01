oe24.TV erreicht im August neuen Jahresbestwert

Wien (OTS) -

Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV: Im August erreicht oe24.TV mit 1,8 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) den bisher besten Wert des heurigen Jahres. Gegenüber dem Vorjahr kann oe24.TV beim Marktanteil damit um starke 15 Prozent zulegen.

Auch in der Gesamtzielgruppe kommt oe24.TV mit 1,4 Prozent Marktanteil im August auf den bisher besten Wert des heurigen Jahres. Insgesamt schauten im August bereits mehr als 1,7 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). Das ist ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders erfreulich: Im Juli und August hatte oe24.TV bereits an 15 Tagen mehr als 2 Prozent Marktanteil, an drei Tagen lag der Marktanteil sogar über 2,5 Prozent (12-49). Im August liegt oe24.TV beim Monats-Marktanteil bereits unter den Top-10 aller österreichischen Privatsender.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene 12+ bzw. 12-49 J., vorläufig gewichtet, kum. RW = weitester Seherkreis (mind. eine Sendung kurz gesehen)