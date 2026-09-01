SPÖ-Seltenheim: „Unter Kickl wird die FPÖ immer rechter und radikaler“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Dienstag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl geübt, unter dem die FPÖ immer weiter an den rechten Rand rückt. „Seit Monaten jagt in der FPÖ ein rechtsextremer Skandal den nächsten. Immer neue Enthüllungen und Artikel zeigen die engen Verflechtungen zwischen der FPÖ, den rechtsextremen Identitären, der AfD und der rechtsextremen Szene. Auch die heutigen ‚Standard‘-Enthüllungen zeigen einmal mehr, dass die FPÖ unter Kickl immer rechter und radikaler wird. Diese Radikalisierung ist kein Zufall – hauptverantwortlich dafür ist Herbert Kickl. Kickl hat die rechtsextremen Identitären wörtlich als ‚unterstützenswertes Projekt‘ bezeichnet und er verwendet sogar im Parlament die Kampfbegriffe der Rechtsextremen wie zum Beispiel ‚Remigration‘. Kickl fungiert als Türöffner für die rechtsextreme Szene. Er muss endlich Rede und Antwort stehen und Konsequenzen ziehen“, betont Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Statt sich um Österreich zu kümmern, packelt die FPÖ mit dem rechten Rand. Kickl trägt die politische Verantwortung für die rechtsextremen Umtriebe in der FPÖ und ihre engen Verbindungen nach rechts. Es ist unerträglich, dass Kickl weiter auf Tauchstation ist, statt endlich zu erklären, ob er bereit ist, einen klaren Trennstrich zu ziehen und alle Verbindungen zur rechtsextremen Szene zu kappen – personell, inhaltlich und ideologisch.“

Seltenheim unterstreicht weiters, dass Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit in Österreich keinen Platz haben dürfen. „Die SPÖ setzt mit der Initiative ‚WIR SIND MEHR‘ ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus, Hass und Menschenfeindlichkeit“, so Seltenheim. Mehr Informationen zu „WIR SIND MEHR“ unter Wir sind mehr – Dein Zeichen gegen Rechtsextremismus (Schluss) mb/ls