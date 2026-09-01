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AVISO: Einladung Besuch Sommerschule von Minister Wiederkehr und Niederösterreichs Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister
Die Sommerschule läuft seit dieser Woche in ganz Österreich. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Direktorin des Bundesgymnasiums Mödling, Birgit Gruber-Pernitsch, laden zu einem gemeinsamen Besuch einer niederösterreichischen Sommerschule mit Medienstatements vorab.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung per email an [email protected]
Besuch Sommerschule von BM Wiederkehr und Niederösterreichs LR Teschl-Hofmeister
Datum: 03.09.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesgymnasium Mödling
Untere Bachgasse 8
2340 Mödling
Österreich
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BMB
Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at
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