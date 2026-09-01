AVISO: Einladung Besuch Sommerschule von Minister Wiederkehr und Niederösterreichs Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister

Wien (OTS) -

Die Sommerschule läuft seit dieser Woche in ganz Österreich. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Direktorin des Bundesgymnasiums Mödling, Birgit Gruber-Pernitsch, laden zu einem gemeinsamen Besuch einer niederösterreichischen Sommerschule mit Medienstatements vorab.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung per email an [email protected]

Besuch Sommerschule von BM Wiederkehr und Niederösterreichs LR Teschl-Hofmeister

Datum: 03.09.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesgymnasium Mödling

Untere Bachgasse 8

2340 Mödling

Österreich