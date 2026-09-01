  • 01.09.2026, 14:27:02
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AVISO: Einladung Besuch Sommerschule von Minister Wiederkehr und Niederösterreichs Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister

Wien (OTS) - 

Die Sommerschule läuft seit dieser Woche in ganz Österreich. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die Direktorin des Bundesgymnasiums Mödling, Birgit Gruber-Pernitsch, laden zu einem gemeinsamen Besuch einer niederösterreichischen Sommerschule mit Medienstatements vorab.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte um Anmeldung per email an [email protected]

Besuch Sommerschule von BM Wiederkehr und Niederösterreichs LR Teschl-Hofmeister



Datum: 03.09.2026, 09:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Bundesgymnasium Mödling


Untere Bachgasse 8

2340 Mödling


Österreich



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 Pressesprecherin
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