ABC der Offenheit: Leitfaden für eine gerechtere Wissensgesellschaft

Wien (OTS) -

Das Handbuch gibt Antworten auf Fragen wie: Was bedeutet Offenheit wirklich? Wie schaffen wir digitale Gemeingüter, die gerecht sind? Und warum reicht es nicht, einfach "open" draufzuschreiben? Die Überlegungen reichen von Open Data über Wikipedia bis zu Offener KI. Geschrieben wurde das ABC der Offenheit von Expert*innen aus Wissenschaft, Praxis & Zivilgesellschaft. Gestaltung und Druck wurden durch die Rückverteilung von Marlene Engelhorns Vermögen im Rahmen des Guten Rats finanziert.

Das Handbuch wird auf der Sommerbühne im Wiener MuseumsQuartier der Öffentlichkeit präsentiert: https://www.mqw.at/de/programm/mq-sommerbuhne/abc-der-offenheit/20260908-1830/

Vier Autorinnen des Buches diskutieren live, was digitale Offenheit heute bedeutet, wenn sie kritisch und praktisch gedacht wird.

Die Veranstaltung markiert den offiziellen Launch der überarbeiteten Neuauflage des ABC der Offenheit, die von Wikimedia Österreich herausgegeben wird. Auf dem Podium diskutieren die Autorinnen Sonja Fischbauer, Magdalena Reiter und Melanie Bartos unter der Moderation von Claudia Garád. Sie beleuchten die Chancen und Widersprüche von Offenheit zwischen Gemeinwohl und Kommerzialisierung, zwischen Transparenz und Schutzbedürfnissen.

Der Abend ist eine Einladung an alle, die sich für digitale Gemeingüter, Teilhabe und eine gerechte Wissensgesellschaft interessieren. Der Eintritt ist frei. Das ABC der Offenheit wird vor Ort kostenlos erhältlich sein.

Digital kann das Handbuch als PDF unter folgendem Link heruntergeladen werden:

wikimedia.at/ABC

ABC der Offenheit Launch

Datum: 08.09.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: MuseumsQuartier Sommerbühne

MuseumsQuartier Hof 1

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.mqw.at/de/programm/mq-sommerbuhne/abc-der-offenheit/20260908-1830/