Aviso Pressegespräch: Zwei Jahre Jahrhunderthochwasser und sechs Jahre ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH – Bilanz der nationalen Hilfe

Wien (OTS) -

Zwei Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser 2024, das vor allem Niederösterreich, Wien, das Burgenland und die Steiermark betraf, haben die Menschen die Bilder der großflächigen Zerstörung noch vor Augen. In Erinnerung geblieben ist aber auch der beeindruckende Zusammenhalt: Nachbar*innen und zahlreiche Freiwillige halfen bei den Aufräumarbeiten, während viele Menschen vor den TV-Geräten dem Spendenaufruf von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH und dem ORF folgten und gemeinsam mehr als 26 Millionen Euro spendeten.

Zwei Jahre später sind die meisten physischen Schäden wieder beseitigt. Angesichts der derzeitigen Wetterlage ist das Thema jedoch aktueller denn je.

Stellvertretend für die fünf ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH-Hilfsorganisationen ziehen Peter Kaiser (Österreichisches Rotes Kreuz) und Anna Parr (Caritas Österreich) Bilanz.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Peter Kaiser, stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, berichtet über den enormen Hilfseinsatz vor zwei Jahren und zeigt auf, wie damals Tausenden Menschen schnell und unmittelbar geholfen werden konnte.

Patrick Strobl, Bürgermeister der Stadtgemeinde Melk, erinnert an die Katastrophe 2024, bei der im Stadtgebiet von Melk Hunderte Haushalte keinen Strom hatten, die Trinkwasserversorgung kurzfristig nicht mehr gewährleistet war und zahlreiche Personen per Hubschrauber oder Zille evakuiert werden mussten.

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich, berichtet, wie die fünf Organisationen von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in den vergangenen sechs Jahren Menschen in Not helfen konnten und sich auch in Zukunft mit zahlreichen Hilfsprojekten für Kinder und Familien in Not einsetzen.

Lisa Zuckerstätter, Leitung ORF Humanitarian Broadcasting, informiert darüber, wie der ORF die Initiative unterstützt und wie durch gezielte Partnerschaften im Rahmen eines Solidaritätsaufschlags Geld für Menschen in Not gesammelt werden kann.

ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ist eine gemeinsame Initiative von Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotem Kreuz, Volkshilfe und dem ORF.

Datum: 8.9.2026, 9.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Um Anmeldung unter [email protected] bzw. 0664/787 86950 wird gebeten.

Pressegespräch: Zwei Jahre Jahrhunderthochwasser und sechs Jahre ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH – Bilanz der nationalen Hilfe

Datum: 08.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich