- 01.09.2026, 12:22:32
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Aviso PK Grüne Wien am 3.9.: Wiener Gemeindebau vor Privatisierung schützen und für morgen sichern
Der enge Ludwig-Vertraute, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, denkt über den Verkauf von 100.000 Gemeindewohnungen nach. Die SPÖ versucht zwar, mit einer eilig aufgesetzten Kampagne über diesen Tabubruch hinwegzutäuschen, doch ein genauerer Blick zeigt: Die SPÖ verspielt das Erbe des Roten Wien. Sie hat das Gemeindebauprogramm eingestellt, städtische Immobilien privatisiert und vernachlässigt bestehende Gemeindewohnungen massiv. Die Wiener Grünen präsentieren ihren Plan, um den Gemeindebau vor Privatisierung zu schützen und für morgen abzusichern.
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Georg Prack, Klubobmann und Wohnsprecher Grüne Wien
Zeit: Donnerstag, 3. September 2026, 10:30 Uhr
Ort: Bauernmarkt 9, 1010 (vor einem unter Ex-SPÖ-Wohnbaustadtrat Faymann privatisierten, atypischen Gemeindebau)
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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