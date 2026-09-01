Sommercampus der NÖ Landwirtschaftsschulen widmet sich dem Motto „Miteinander“

St. Pölten (OTS) -

Der 30. Sommercampus der Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen wurde heute von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl feierlich eröffnet. Bei der dreitägigen Veranstaltung wird das heurige Motto „Miteinander" in all seinen Facetten von renommierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung eingehend diskutiert.

„Was 1996 als Initiative zur pädagogischen Weiterentwicklung begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der Schulkultur in Niederösterreich entwickelt. Gelingendes Miteinander entsteht nicht von selbst – es braucht Bewusstsein, Haltung und konkrete Werkzeuge“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sie erklärt: „Der Sommercampus setzt genau hier an: mit praxisnahen Impulsen zu wertschätzender Kommunikation, Beziehungsgestaltung, Diversität und Inklusion.“

Landesschulinspektorin Agnes Karpf-Riegler, hauptverantwortliche Organisatorin der Veranstaltung, betont: „Zum 30. Mal kommen wir zusammen – ein Jubiläum, das zeigt, wie wertvoll diese Tradition des gemeinsamen Lernens und der kollegialen Begegnung für uns alle geworden ist. ‚Miteinander' bedeutet voneinander lernen, miteinander wachsen und füreinander da sein. Genau das macht unsere Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen aus."

Das Motto „Miteinander“ zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Programm des Sommercampus. Den Auftakt bildete eine Keynote von Christian Gansch, der als Dirigent anschaulich zeigte, wie „Aufeinander hören, miteinander handeln“ zum orchestralen Wechselspiel der Kräfte wird – eine Metapher, die den schulischen Alltag treffend beschreibt.

Am zweiten Tag referieren Silke Birgitta Gahleitner und Angela Marquardt über Beziehungsgestaltung bei kritischen Lebensereignissen, gefolgt von einem Vortrag zum Kinderschutzkonzept an den NÖ Landwirtschaftsschulen.

Den Abschluss am dritten Tag gestaltet Ronald Rauhe – Kajak-Legende, 2-facher Olympiasieger und 16-facher Weltmeister – mit seinem Vortrag „Alle in einem Boot“ zum Thema Teambuilding.

Zahlreiche Workshops und ein umfangreiches Abendprogramm runden die Veranstaltung ab, an der rund 300 Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]