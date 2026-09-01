St. Pölten spielt in der Architektur-Weltliga: RIBA Award für Studio Salvi Weber

Wien / St.Pölten/ Salzburg (OTS) -

Damit steht das KinderKunstLabor in einer Auswahl von 34 herausragenden Projekten aus 15 Ländern und vier Kontinenten – neben Bauten in Metropolen wie Shanghai, Peking und Sydney und Arbeiten international renommierter Büros wie David Chipperfield Architects und WOHA.

Was in Österreich bislang nur einem Fachpublikum ein Begriff ist, hat in der internationalen Architekturwelt großes Gewicht: Das Royal Institute of British Architects (RIBA) zählt zu den weltweit einflussreichsten Architekturinstitutionen. Seine International Awards for Excellence würdigen herausragende zeitgenössische Architektur weltweit und bilden zugleich die Grundlage für die Auswahl zum RIBA International Prize.

Das 2024 eröffnete KinderKunstLabor ist eine Kulturinstitution für zeitgenössische Kunst für Kinder bis zwölf Jahre. Unter Einbindung eines Kinderbeirats entwickelt, nimmt die Architektur die Perspektive und Bedürfnisse von Kindern zum Ausgangspunkt.

Mit der Auszeichnung geht das Rennen weiter: Alle prämierten Projekte sind nun im Rennen um die Shortlist des RIBA International Prize, die am 17. September veröffentlicht wird. Der Gewinner wird am 15. Oktober in London bekannt gegeben.