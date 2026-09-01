Vernissage im ORF Vorarlberg: Künstlerin Elena Apollonio

Wien (OTS) -

Die in Vorarlberg geborene Künstlerin Elena Apollonio präsentiert ihr Werk „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Zur Vernissage am Dienstag, dem 8. September 2026, um 18.30 Uhr sind alle herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Eröffnet wird die Schau von ORF-Landesdirektor Markus Klement und Bundesrat Christoph Thoma. Ausstellungskurator Marbod Fritsch stellt anschließend Fragen an die Künstlerin. Für die musikalische Untermalung an diesem Abend sorgt DJ Gerry.

Begehbare Installation

Die Installation „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ von Elena Apollonio besteht aus gemalten und plastisch erweiterten Elementen, die sich an der Architektur des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg orientieren und sich über Wände und Boden ausbreiten. Die einzelnen Teile verbinden sich zu einem Gesamtgefüge, das den Raum neu ordnet. Die Arbeit ist bis 1. November 2026 täglich bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Über die Künstlerin

Elena Apollonio (geboren 1989 in Bregenz) lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien und schloss 2022 ihr Studium im Bereich „Grafik und Druckgrafik“ ab. 2023 erhielt sie ein GO-Stipendium des Landes Vorarlberg. 2026 folgte ein weiterer Abschluss an der Angewandten im Bereich „TransArts“. Apollonios künstlerische Praxis umfasst Malerei, Skulptur und Installation. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Fragen nach Materialität und räumlichen Strukturen sowie nach den Beziehungen einzelner Elemente innerhalb übergeordneter Systeme.