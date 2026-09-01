  • 01.09.2026, 11:45:35
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WiederherstellungsVO – Czernohorszky: Klimaschutz durch konsequente Wiederherstellung der Natur

Wien (OTS) - 

Ein klares Bekenntnis zur Umsetzung der Wiederherstellungsverordnung kommt aus Wien: „Die Wiederherstellung von Ökosystemen ist der wirksamste Schutz gegen Extremwetterereignisse und Hitzewellen und bildet damit das Fundament für Klimaschutz und Klimaanpassung in ganz Österreich“, so Naturschutz- und Umweltlandesrat Jürgen Czernohorszky.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig habe mit seiner Zustimmung zur WHVO klar gemacht, dass Wien die Verantwortung für nächsten Generationen übernehme – „mit Renaturierungsprojekten wie dem Natura 2000 Gebiet Breitenlee, der Wald- und Wiesen-Charta, dem Ausbau der Grünräume oder der naturnahen Bewirtschaftung von Wäldern und Wiesen in Wien.“

„Wien hat bei der Erstellung des Entwurfs eines nationalen Wiederherstellungsplans umfassend mitgearbeitet“, so Jürgen Czernohorszky. „Da die Ergebnisse der Expert*innen-Arbeitsgruppen vorliegen, unterstütze ich eine zeitnahe Abgabe der noch fehlenden Planentwurfsinhalte.“

Das übergeordnete Ziel bleibe unverändert, nämlich „gemeinsam mit Bund und Ländern unter Einbindung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft, einen ambitionierten nationalen Renaturierungsplan vorzulegen“, so Czernohorszky. „Um dann in dieser Geschlossenheit gegenüber der Europäischen Kommission auch für die notwendigen finanziellen Mittel für die Umsetzung einzutreten.“

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

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