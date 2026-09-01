Hörbi sagt Lockangeboten den Kampf an und setzt auf Dauertiefpreise

Wien (OTS) -

Vier Monate gratis, sechs Monate Aktionspreis und danach die böse Überraschung: Viele Mobilfunktarife wirken auf den ersten Blick günstig, werden aber nach wenigen Monaten deutlich teurer. Hörbi geht einen anderen Weg und setzt auf transparente Dauertiefpreise ohne Ablaufdatum. Von 55 verfügbaren Tarifen mit 100 GB 5G sowie unlimitierten SMS und Minuten kommen zurzeit 38 davon mit solchen Aktionen daher.[1]

„Wer heute einen Aktionstarif abschließt, zahlt nach einigen Monaten oft plötzlich das Doppelte. Wer ihn erst morgen abschließt, zahlt von Anfang an zu viel“, erklärt das Gesicht der Marke, Hörbi der Vogel. Der Diskonter ist diesen Frühling im österreichischen Markt mit dem Anspruch gelandet, federleichte Preise, Transparenz aus der Vogelperspektive und vogelfreie Flexibilität an Mobilfunk-Kund:innen zu bringen. Mit großem Erfolg: Seit dem Markteintritt von Hörbi im März wechselten Monat für Monat rund 10.000 Neukund:innen zum schlauen Diskont-Überflieger.

Die Dauertiefpreis-Strategie reiht sich ein in eine ganze Reihe bereits bestehender Maßnahmen für maximale Kostentransparenz: keine Vertragsbindung, keine Servicepauschale, keine Indexierung, 24/7-Selbstverwaltung per App und monatliche Vorauszahlung.

Fixpreise schaffen Transparenz und Vertrauen

„Stress dich nicht und nimm einfach Hörbi. Denn Hörbi ist dauerhaft günstig“, bringt Hörbi die neue Preisstrategie auf den Punkt. Bereits seit März bietet der Mobilfunker sein Angebot ohne Aktionspreis in den jeweiligen Tarifkategorien an. Auf Hörbi ist einfach Verlass. Vertrauen ist für den Mobilfunker die Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen. Dieses Vertrauen möchte Hörbi mit maximaler Transparenz weiter stärken. „Hörbi ist vieles: einfach, transparent, flexibel und vielleicht auch ein wenig schräg - aber sicher kein Lockvogel“, erklärt der Vogel.

Die Dauertiefpreisstrategie wurde darum bewusst als Abgrenzung zu den kurzfristigen Werbeaktionen der meisten anderen Anbieter eingeschlagen. Dazu kommt: Was anderswo als Extra angepriesen wird, ist bei Hörbi selbstverständlich.

Keine Vertragsbindung

Keine Servicepauschale

Keine jährliche Indexierung

Keine versteckten Bedingungen

Flexible Tarifwechsel jederzeit möglich

Tarife pausierbar oder kündbar, wenn sie nicht benötigt werden

Tarife im Überblick: Das hat Hörbi zu bieten

Hörbi 100 5G-Power um 7,49 Euro pro 30 Tage mit:

100 GB Datenvolumen im 5G-Netz

12 GB EU-Roaming

Unlimitierten Minuten und SMS in Österreich sowie innerhalb der EU

150 Minuten und SMS von Österreich in die EU

Hörbi 30

30 GB Datenvolumen

10 GB EU-Roaming

5,99 Euro pro 30 Tage

Hörbi 200 5G-Power

200 GB Datenvolumen

23 GB EU-Roaming

14,99 Euro pro 30 Tage

Alle Tarife beinhalten unlimitierte Minuten und SMS in Österreich sowie innerhalb der EU.

Mobilfunk wie ein Streaming-Abo

Für Hörbi ist Mobilfunk ein digitaler Service, der sich an den Kund:innen orientiert – nicht umgekehrt. Ähnlich wie bei einem Streaming-Abo bezahlen Kund:innen monatlich, können ihren Tarif flexibel anpassen, kündigen und verwalten alle Leistungen bequem über die Hörbi App. Wenn Kund:innen ihren aktuellen Hörbi-Tarif eine Zeitlang nicht benötigen, können sie mit einem Wechsel auf „Hörbi Standby“ weiterhin passiv erreichbar bleiben. Zusätzliche Reise-, Daten- und Auslandspakete ermöglichen es, den Tarif bei Bedarf flexibel zu erweitern, ohne dauerhaft höhere Grundkosten in Kauf nehmen zu müssen.

Mehr auf www.hörbi.at

Quellen

[1] Vergleich aller verfügbaren Angebote von 32 österreichischen Mobilfunkanbietern für einen Tarif mit mindestens 100 GB 5G, unlimitierten SMS und Anrufen auf dem Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at am 28.08.2026.

Über Hörbi

Hörbi ist ein digitaler Mobilfunkanbieter in Österreich und steht für einfache, günstige und flexible Mobilfunktarife ohne Mindestvertragslaufzeit. Die Tarife sind als klassische SIM-Karte oder eSIM unter www.hoerbi.at erhältlich.

Alle aktuellen Tarife beinhalten unlimitierte Minuten und SMS in Österreich sowie innerhalb der EU und bieten zusätzlich inkludiertes Datenvolumen für die EU-Nutzung. Hörbi wird im Netz von Drei betrieben. Eine Servicepauschale fällt nicht an. Tarife können flexibel gewechselt, pausiert oder gekündigt werden und lassen sich bequem über die Hörbi App verwalten.