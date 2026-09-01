Pink Lake 2026: Eine Woche voller Vielfalt, Lebensfreude und besonderer Begegnungen am Wörthersee

Pörtschach am Wörthersee (OTS) -

Rund eine Woche lang wurde der Wörthersee erneut zum Treffpunkt der internationalen LGBTQ Community und ihrer Freund:innen. Bereits jetzt richtet sich der Blick auf 2027 – denn dann feiert Pink Lake sein 20-jähriges Jubiläum. Der Ticketverkauf ist bereits erfolgreich gestartet, die limitierten Early-Bird-Kontingente sind schon vergriffen.

Von 24. bis 30. August stand Pörtschach am Wörthersee wieder ganz im Zeichen von Pink Lake. Bei traumhaftem Sommerwetter erlebten die Festivalgäste eine Woche mit viel Musik, Unterhaltung, gemeinsamen Erlebnissen und vor allem einer ganz besonderen Atmosphäre.

Das erweiterte Festivalprogramm führte die Gäste dabei nicht nur durch Pörtschach, sondern auch an unterschiedliche Schauplätze in der Region. Von der Karaoke Night über das Fun-Go-Kart-Rennen im Rosental und die Gayme Night im Restaurant Strandleben bis hin zur traditionellen Almdudler Almrausch Party im Schloss Leonstain, der Club Night im fritz Club in Klagenfurt und der großen Boat Cruise Party auf drei Wörthersee-Schiffen bot Pink Lake auch 2026 ein abwechslungsreiches Programm.

Eine ganze Region trägt Pink Lake mit

Besonders erfreulich war auch in diesem Jahr die hervorragende Zusammenarbeit mit den zahlreichen Betrieben, Partner:innen und Gastgeber:innen in Pörtschach und darüber hinaus. Hotels, Gastronomiebetriebe, Eventlocations, Partner und viele helfende Hände trugen gemeinsam dazu bei, dass sich die Gäste während der gesamten Festivalwoche willkommen fühlten.

„Was Pink Lake für mich jedes Jahr aufs Neue besonders macht, ist dieses unglaublich herzliche Miteinander. Unsere Betriebe, Partner und das gesamte Team ziehen an einem Strang und man merkt, dass sich viele mittlerweile richtig auf diese Woche freuen. Wenn dann noch das Wetter so mitspielt und man sieht, mit wie viel Freude unsere Gäste die Region erleben, ist das natürlich wunderschön“, freut sich Alyn Cimbri, Organisation Pink Lake Festival bei der Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH.

Dass Pink Lake längst weit mehr als eine einzelne Veranstaltung ist, zeigt auch die Entwicklung des Festivals: Seit 2008 kommt die LGBTQ* Community an den Wörthersee. Was einst als Szene-Geheimtipp begann, hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im internationalen Eventkalender der Community entwickelt.

2027 wird gefeiert: 20 Jahre Pink Lake

Nach dem Festival ist vor dem Festival – und 2027 steht ein ganz besonderes Jahr bevor. Von 23. bis 29. August 2027 feiert Pink Lake sein 20-jähriges Jubiläum in Pörtschach am Wörthersee.

Der Ticketverkauf für die Jubiläumsausgabe ist bereits gestartet – und die Nachfrage zeigt, wie groß die Vorfreude ist: Die limitierten Early-Bird-Kontingente sind bereits vollständig verkauft.

„Dass die ersten Ticketkontingente für 2027 schon jetzt vergriffen sind, ist für uns natürlich das schönste Kompliment und gleichzeitig eine riesige Motivation. 20 Jahre Pink Lake sind etwas ganz Besonderes und wir freuen uns schon jetzt darauf, dieses Jubiläum gemeinsam mit unseren Gästen, langjährigen Partnern, Betrieben und Wegbegleitern am Wörthersee zu feiern“, so Peter Peschel, Geschäftsführer der Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH.

Bis dahin bleiben vor allem die Erinnerungen an eine rundum gelungene Pink Lake Woche 2026: Sommer, See, ausgelassene Stimmung und eine Region, die einmal mehr gezeigt hat, wie selbstverständlich Vielfalt, Offenheit und Gastfreundschaft am Wörthersee gelebt werden können.