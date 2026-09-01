Auf Spurensuche „Im Schattenreich“: ORF-2-Premiere des neuen „Die Toten vom Bodensee“-Falls am 5. September

Wien (OTS) -

Durchschnittlich 740.000 Zuseher:innen bei 25 Prozent Marktanteil (12+) waren am 12. Jänner 2026 mit dabei, als „Das Schicksalsrad“ Matthias Koberlin, Anna Werner Friedmann und Hary Prinz auf die 24. Spurensuche rund um „Die Toten vom Bodensee“ geschickt hat. Ihr nächster Einsatz wird am Samstag, dem 5. September 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur besonders dramatischen Herausforderung, denn ein Teammitglied liegt schwer verletzt und mit ungewisser Zukunft im Koma. Im 25. Film der beliebten ORF/ZDF-Reihe führen zwei Mordopfer mit gemeinsamer Vergangenheit Anna Werner Friedmann und Hary Prinz in ein Kinderheim mit düsterer Geschichte. Matthias Koeberlin alias Micha Oberländer liegt im Krankenhaus, lässt sich trotz seiner schweren Verletzungen aber nicht von der Ermittlungsarbeit abhalten und sucht unterdessen „Im Schattenreich“ nach Hinweisen. In weiteren Rollen agieren u. a. erneut Stefan Pohl und Fiona Katharina Neumeier sowie Gerti Drassl, Joshua Jagersberger, Lino Geier, Tom Feichtinger, Christian Erdt und Nicole Beutler. Regie führte ein weiteres Mal Michael Schneider nach einem Drehbuch der ebenfalls „Die Toten vom Bodensee“-erfahrenen Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep. Bereits abgedreht und voraussichtlich ebenfalls noch 2026 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen ist der 26. Fall („Himmelskind“). Außerdem im Kasten sind die Filme 27 („Der Wassergeist“), 28 („Schützenfrau“) und 29 („Hexenwerk“).

Matthias Koeberlin: „Verbindung zwischen Traumwelt und Realität“

„Auf Oberländer kommt eine Menge zu. Er wird bei seinen Ermittlungen lebensgefährlich verletzt und liegt anschließend im Koma. Keiner weiß, ob er überleben wird. In einer Traumwelt zwischen Leben und Tod gefangen, versucht er Antworten zu finden. Die Verbindung zwischen Traumwelt und Realität ergibt vielfältige visuelle Möglichkeiten und gibt der Geschichte eine ganz eigene Erzählweise und Optik, die sich von der bekannten Erzählstruktur des Formats sehr unterscheidet. So entsteht in meinen Augen eine Atmosphäre, die sehr ungewöhnlich für ein klassisches Krimiformat ist. Das surreale und traumhafte dieser Zwischenwelt erlaubt zum einen ungewöhnliche Bilder zu finden und zum anderen auch das Spiel der ungewöhnlichen Umgebung anzupassen. Das unterscheidet sich extrem von der klassischen Ermittlungsarbeit.“ Auf die Frage, was die Reihe „Die Toten vom Bodensee“ ausmacht, sagt er: „Ich denke, es ist die Kombination verschiedener Faktoren. Der Bodensee selbst natürlich, die Konstellation des Ermittlerteams, die oftmals mystisch angehauchten Fälle, die etwas Düsteres transportieren – und wie im Falle der Folge ‚Schattenreich‘, der Versuch, etwas Neues auszuprobieren.“

Mehr zum Inhalt

Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) wird nach einer rasanten Verfolgungsjagd so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus ins Koma fällt. Ob er überleben wird, ist unklar. Als Kollegin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) ganz in der Nähe von Oberländers Fundort die Leiche eines Touristen entdecken, sind sie sich sicher, dass Oberländer eine heiße Spur in ihrem aktuellen Fall des toten Priesters Kämmerer verfolgt haben muss. Oberländers letzte Aufzeichnungen und die gemeinsame Vergangenheit der beiden Mordopfer führen Eisler und Komlatschek zu einem Heim für schwererziehbare Kinder, das aufgrund von Misshandlungsanschuldigungen vor 20 Jahren geschlossen wurde. Eine Welt voller Angst, Unterdrückung und Einsamkeit offenbart sich – was ist hier damals Tragisches geschehen und wie hängt das mit den rätselhaften Schachnotationen zusammen, die an den Wänden des verlassenen Gebäudes hinterlassen wurden? Während Komlatschek und Eisler um Oberländers Überleben bangen, ermittelt Oberländer in der traumartigen Schattenwelt des Komas. Doch je näher er der Identität des Täters kommt, desto weiter wird er hinab in die Dunkelheit gezogen. Wird sich Oberländer zurück ins Leben kämpfen können? Können Eisler und Komlatschek den Täter ohne Oberländers entscheidenden Hinweis rechtzeitig identifizieren, um eine lang gehegte Racheserie zu verhindern?

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion von Rowboat Film- und Fernsehproduktion GmbH und Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit ZDF und ORF – gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria sowie Land Vorarlberg.

„Die Toten vom Bodensee“ auf ORF ON streamen

Der neue Fall rund um „Die Toten vom Bodensee“ kann bereits 24 Stunden vor seiner ORF-2-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch weitere Filme der beliebten Reihe zur Verfügung stehen.