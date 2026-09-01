Innovation aus der Mikrobiomforschung

Graz (OTS) -

Neu ab 1. September 2026:

OMNi-BiOTiC® Meno unterstützt Frauen in den Wechseljahren mit einem einzigartigen Konzept, nämlich der Kombination aus spezifisch ausgewählten Bakterienstämmen, Pflanzenstoffen und Vitamin B6.

Ein hormoneller Ausnahmezustand – und das Institut AllergoSan bringt einen völlig neuen Ansatz, um ihm zu begegnen:

Mit OMNi-BiOTiC® Meno erhalten Frauen in den Wechseljahren endlich ein wirklich innovatives Kombinationsprodukt, das dort ansetzt, wo man beim Thema Wechseljahre bisher nicht gesucht hat: im Darm – dem Organ, das im Östrogenstoffwechsel eine selbst für Experten im ersten Moment überraschend wichtige Rolle spielt.

Jede fünfte Frau ist betroffen – doch kaum jemand kennt die Rolle des Darms

Statistisch gesehen steckt weltweit jede fünfte Frau in den Wechseljahren. Für rund 80 % der Betroffenen bleibt das nicht folgenlos: Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und unruhige, schlaflose Nächte machen den Alltag zur Achterbahnfahrt und zehren an den Nerven.

Was die Wissenschaft heute bestätigt, ist: Wie stark die Wechseljahre die Lebensqualität beeinflussen, hängt in hohem Maße auch mit dem Darm zusammen. Denn in dieser Umbruchsphase verändert sich nicht nur der Hormonhaushalt – auch die bakterielle Vielfalt der Darmflora nimmt dramatisch ab. Und genau diese spielt eine wichtige Rolle im Östrogenstoffwechsel. Gerät das Darm-Mikrobiom in dieser Umbruchsphase aus dem Gleichgewicht und verliert deshalb stark an Bakterienarten, kann das die Veränderung im Hormonhaushalt zusätzlich verstärken und typische Begleiterscheinungen befeuern. Bleibt das Darm-Mikrobiom hingegen im positiven Gleichgewicht, dann verlaufen die Wechseljahre ohne gravierende Probleme.

Dass dieser Zusammenhang mehr ist als eine Vermutung, zeigt die aktuelle Forschung: Eine wissenschaftliche Studie zu einem indikationsspezifischen Multispezies-Probiotikum mit 11 fachspezifisch ausgewählten Bakterienstämmen belegt nämlich sogar eine signifikante Verbesserung zahlreicher Wechseljahresbeschwerden durch diese Modulation des Mikrobioms. Die Ergebnisse unterstreichen die wachsende Bedeutung des Darm-Mikrobioms als Ansatzpunkt für die Forschung rund um die Lebensphase der Wechseljahre.



„Das Mikrobiom eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, Frauen in der hormonellen Umbruchphase der Wechseljahre gezielt zu unterstützen. Es genügt uns nicht, dass sie „irgendwie“ durch diese Jahre kommen. Wir sehen es als unseren Auftrag, dass es gute Jahre sind – aktiv im Leben, gesund, leistungsfähig und voller Lebensfreude“ ,

betont Professor Anita Frauwallner, Gründerin und CEO des Institut AllergoSan.



Ein gutes Team: Bakterien treffen auf Pflanzenkraft

OMNi-BiOTiC® Meno liefert erstmals eine Kombination aus Sachets mit darin enthaltenen speziell ausgewählten Bakterienstämmen in Pulverform zur gezielten Ergänzung des Darm-Mikrobioms – die in Wasser aktiviert werden – und Kapseln mit bewährten Pflanzenstoffen.

Das Sachet enthält die wissenschaftlich geprüfte Kombination aus 11 Bakterienstämmen mit 5 Milliarden Keimen pro Portion (2 g), ergänzt um Vitamin B6 zur Regulierung des Hormonhaushalts.

Die Kapsel liefert Isoflavone aus Rotklee sowie Salbei für das Wohlbefinden in den Wechseljahren – ergänzt durch Isoflavone aus Soja und Granatapfel, reich an natürlichen Polyphenolen.

Wissenschaftlich fundiert, in höchster Qualität

Was OMNi-BiOTiC® Meno besonders macht, ist das Zusammenspiel seiner Komponenten: Bewährte Bakterienstämme und sorgfältig ausgewählte Pflanzenstoffe unterstützen sich gegenseitig. So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, der Frauen in den Wechseljahren einfach und alltagstauglich begleitet und Lebensqualität als Ziel hat.

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Prof. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie gelang es, ein renommiertes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC® – die Nummer-1-Probiotika-Marke Europas und die Nummer-2-Probiotika-Marke weltweit –, OMNi-LOGiC® und META-CARE® sowie OMNi-POWER® entstanden.

Weitere Informationen unter www.allergosan.com