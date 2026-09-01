FSG-younion Wien: Generationswechsel mit Haltung & Weitblick – Bernhard Stoik übernimmt Landesvorsitz

Wien. (OTS) -

Mit dem heutigen 1. September übernimmt Bernhard Stoik den Wiener Landesvorsitz der younion _ Die Daseinsgewerkschaft sowie den Vorsitz der FSG-younion Wien. Damit folgt er auf Christian Meidlinger, der über viele Jahre hinweg die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Beschäftigten entscheidend geprägt und wichtige Weichen für eine starke Zukunft gestellt hat. Die FSG-younion Wien setzt damit auf einen geordneten Übergang, Stabilität und eine klare Richtung für die kommenden Jahre. Grundlage bleiben jene sozialdemokratischen Werte, die die Arbeit der FSG-younion seit jeher prägen: Solidarität, Gerechtigkeit, Mitbestimmung und der konsequente Einsatz für eine starke öffentliche Daseinsvorsorge.

Bernhard Stoik ist Leiter des Referats für Kollektivverträge und Humanisierung in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft. Darüber hinaus engagiert er sich seit 2014 als Bezirksrat in Wien-Mariahilf und ist seit 2026 Klubvorsitzender des Klubs der Mandatar:innen. Als stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses sowie der Kommission für Planung, Entwicklung und Gestaltung bringt er umfassende Erfahrung aus Gewerkschaftsarbeit und Kommunalpolitik mit.

„Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Gerade deshalb braucht es eine starke Gewerkschaft, die Sicherheit gibt, Orientierung schafft und Zukunft aktiv gestaltet - unser Dasein. Unser Anspruch bleibt klar: Gute Arbeit, faire Einkommen, starke Mitbestimmung und eine moderne Daseinsvorsorge für alle Menschen in dieser Stadt“, betont der neue Vorsitzende der FSG-younion Wien, Bernhard Stoik. „Solidarität ist kein Begriff aus der Vergangenheit. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir auch die Herausforderungen von Digitalisierung, Klimawandel und gesellschaftlichem Wandel gemeinsam meistern. Außer Acht dürfen hier natürlich auch nicht die wichtigen Bedürfnisse der Künstler:innen & Kulturarbeiter:innen sowie der Sportler:innen gelassen werden, wo wir mit Tat und Rat zur Seite stehen.“

Dahinter steht die Überzeugung, dass Fortschritt und soziale Sicherheit kein Widerspruch sind. Die Beschäftigten der Daseinsvorsorge halten Wien Tag für Tag am Laufen. Ihre Leistungen verdienen Anerkennung, gute Arbeitsbedingungen und eine starke gewerkschaftliche Stimme. Die FSG-younion wird auch künftig verlässlicher Partner an ihrer Seite sein.

„Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bernhard Stoik. Er verbindet gewerkschaftliche Kompetenz mit einem klaren Zukunftsverständnis und steht für jene Werte, die die FSG-younion stark gemacht haben: Solidarität, soziale Gerechtigkeit und die konsequente Vertretung der Interessen unserer Mitglieder. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Weg fortsetzen“, sagt Bundesgeschäftsführer der FSG-younion, Erich Kniezanrek.

Gleichzeitig gilt Christian Meidlinger großer Dank für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze der Wiener Gewerkschaftsbewegung. Mit Weitblick, Beharrlichkeit und einem klaren Wertekompass hat er die Grundlage geschaffen, auf der kommende Generationen aufbauen können. Im September des kommenden Jahres wird er sich auf der 2. FSG-Bundeskonferenz erneut der Wahl zum Bundesvorsitzenden stellen.

Mit diesem geordneten Übergang setzt die FSG-younion Wien ein starkes Zeichen: für Kontinuität und Erneuerung, für Vertrauen und Zusammenhalt sowie für eine zukunftsorientierte Gewerkschaftspolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Denn Zukunft entsteht dort, wo Verantwortung übernommen und gemeinsam gestaltet wird.