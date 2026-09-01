  • 01.09.2026, 11:29:02
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20 Jahre Haustier Aktuell: Das große Jubiläum in der Arena Nova - FOTOS

Am 5. und 6. September 2026 feiert die Haustier Aktuell & EXOTICA ihr 20-jähriges Bestehen – mit neuem Konzept, mehr Platz und noch mehr Programm für die ganze Familie.

Wien/Wr. Neustadt (OTS) - 

Zwei Jahrzehnte Heimtiervielfalt in der Arena Nova: Die Haustier Aktuell & EXOTICA öffnet am 5. und 6. September 2026 im 20. Jahr ihre Tore und feiert damit ein besonderes Jubiläum. Seit die Messe komplett von der EXOTICA Veranstaltungen GmbH – dem Veranstalter der Haustiermesse Wien – organisiert wird, hat sich einiges getan: mehrere neue Vortragsräume, ein eigener Vortragsraum für Katzen, eine überarbeitete Hallenaufteilung, verbesserte Kulinarik und die Wiedereröffnung des Obergeschosses in Halle 1 sorgen für ein noch besseres Besuchererlebnis.

Zwei Tage lang erwartet die Besucher die ganze Bandbreite der Heimtierwelt – von Hund und Katze über Spinnen und Insekten bis hin zu Fischen und exotischen Pflanzen. Mit dabei: spannende Shows, mehr als 120 Aussteller, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Tiere und Action hautnah erleben

Rassehundevorstellungen, elegante Edelkatzen, Dog Diving, Hütehunde, Agility, Flyball und sportliche Parcours sorgen für Spannung pur. Auf sieben Aktionsflächen können Besucher gemeinsam mit ihrem Hund aktiv mitmachen – etwa beim Heuballenrennen, Parkourdog, Hundeturnen oder im Hunde-Bällebad.

Die EXOTICA entdecken

Bei der EXOTICA Wirbellosenbörse warten außergewöhnliche Tiere und Pflanzen: faszinierende Spinnen, Schnecken und exotische Pflanzenraritäten, die man sonst selten zu sehen bekommt. Täglich um 12 und 16 Uhr gibt es zudem einen Insekten-Streichelzoo für Jung und Alt.

Stöbern, testen, einkaufen

Über 120 Aussteller präsentieren Neuheiten rund um Futter, Zubehör und Accessoires – von BARF-Köstlichkeiten bis zu handgemachten Leinen und Halsbändern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei der EXOTICA Wirbellosenbörse kann man auch Insekten und Spinnen und andere wirbellose Tiere wie Schnecken etc. kaufen

Spaß für die Kleinsten

Kinderschminken, Entenangeln, ein Maltisch und Tiere zum Anfassen machen die Messe auch für die jüngsten Besucher zu einem besonderen Erlebnis.

Gratiskarte am Sonntag

Als besonderes Jubiläumsangebot gibt es am Sonntag ab 16 Uhr eine Gratiskarte (Karte erforderlich, siehe Tickets) für alle, die bereits am Samstag da waren, schnell etwas einkaufen möchten oder die Messe unverbindlich kennenlernen wollen.

Tickets
Erwachsene 10,- Euro VVK 8,-
Kinder 6,- VVK 5,-
(Keine VVK Gebühren)
und alle Infos auf www.haustieraktuell.at

Auf einen Blick

5. & 6. September 2026, jeweils 10–18 Uhr
Arena Nova, Wiener Neustadt
www.haustieraktuell.at

FOTOS
Auswahl von 40 Fotos für honorarfreie Verwendung
Credit: Veranstalter

https://we.tl/t-u4M3F4ZcssKLBosL

Presseakkreditierung
https://www.haustiermesse.info/haustier-aktuell/akkreditierung-haustier-aktuell/

Haustier Akuell

Österreichs größte Tiermesse südlich von Wien mit 
über 120 Ausstellern, 10 Aktionsflächen und mehr.

Datum: 05.09.2026 - 06.09.2026

Art: Messen

Ort: Arena Nova
Rudolf Diesel Strasse 30
2700 Wr. Neustadt
Österreich

URL: https://www.haustiermesse.at

Rückfragen & Kontakt

EXOTICA Veranstaltungen GmbH
Alexander Dobernig
Telefon: 06769003109 E-Mail: [email protected]

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[Samstag, 05.09.2026]
[Sonntag, 06.09.2026]

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