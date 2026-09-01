Terminaviso: Pressegespräch & Präsentation Studie - Die Einstellung der Österreicher zu Investments in Wohnimmobilien

Wien (OTS) -

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) gemeinsam mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Marketagent eine repräsentative Studie zu Investments in Wohnimmobilien durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: Wohnimmobilien bleiben für die Österreicher eine attraktive und sichere Form der langfristigen Vermögensbildung.

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der „RVW Immobilienstudie“ ein. Im Rahmen des Pressegesprächs stellen wir die Ergebnisse vor und werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen am Immobilienmarkt mit besonderem Fokus auf die aktuelle Finanzierungslage.

Donnerstag, 24. September 2026

Beginn 09:30 Uhr

Raiffeisenhaus Wien|16. OG

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz |1020 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Marion Weinberger-Fritz

Geschäftsführerin Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

20 Jahre Vorsorgewohnung: Entwicklung des Marktes, aktuelle Projekte sowie alle Ergebnisse aus der RVW-Immobilienstudie





Geschäftsführerin Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH Christiane Flehberger

Vorstandsdirektorin Privatkunden und KMU, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Immobilienfinanzierung im Wandel: aktuelle Rahmenbedingungen, Perspektiven und Möglichkeiten für Anleger



Anmeldung

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bei Mag. Martin Fürsatz MA (MFPR GmbH) unter [email protected]. Bei Fragen können Sie sich gerne auch telefonisch (06767221651) an Herrn Fürsatz wenden.

Pressegespräch & Präsentation Studie: Die Einstellung der Österreicher zu Investments in Wohnimmobilien

Datum: 24.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Raiffeisenhaus Wien | 16. OG

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Österreich