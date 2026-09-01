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Terminaviso: Pressegespräch & Präsentation Studie - Die Einstellung der Österreicher zu Investments in Wohnimmobilien
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) gemeinsam mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Marketagent eine repräsentative Studie zu Investments in Wohnimmobilien durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: Wohnimmobilien bleiben für die Österreicher eine attraktive und sichere Form der langfristigen Vermögensbildung.
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der „RVW Immobilienstudie“ ein. Im Rahmen des Pressegesprächs stellen wir die Ergebnisse vor und werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen am Immobilienmarkt mit besonderem Fokus auf die aktuelle Finanzierungslage.
Donnerstag, 24. September 2026
Beginn 09:30 Uhr
Raiffeisenhaus Wien|16. OG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz |1020 Wien
Ihre Gesprächspartnerinnen:
- Marion Weinberger-Fritz
Geschäftsführerin Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH
20 Jahre Vorsorgewohnung: Entwicklung des Marktes, aktuelle Projekte sowie alle Ergebnisse aus der RVW-Immobilienstudie
- Christiane Flehberger
Vorstandsdirektorin Privatkunden und KMU, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
Immobilienfinanzierung im Wandel: aktuelle Rahmenbedingungen, Perspektiven und Möglichkeiten für Anleger
Anmeldung
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bei Mag. Martin Fürsatz MA (MFPR GmbH) unter [email protected]. Bei Fragen können Sie sich gerne auch telefonisch (06767221651) an Herrn Fürsatz wenden.
Pressegespräch & Präsentation Studie: Die Einstellung der Österreicher zu Investments in Wohnimmobilien
Datum: 24.09.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Raiffeisenhaus Wien | 16. OG
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
MFPR GmbH
Mag. Martin Fürsatz, MA
Telefon: 06767221651
E-Mail: [email protected]
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