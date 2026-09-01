ORF im August 2026: 33,3 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im August 2026 u. a. mit neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, mit den „Sommergesprächen“ 2026, mit Austro-Fiction („Tatort“, „Himmel, Herrgott, Sakrament“, „Landkrimi“), mit Fußball-Europacup-Live und der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 33,3 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,127 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 41,4 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit wurde der August-Wert des Vorjahres um 2,0 Prozentpunkte übertroffen.

Weitere Key-Facts zum August 2026

ORF 1: 1,426 Millionen Seher:innen (8,4 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,439 Millionen Seher:innen (21,5 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,4 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (17. August)

1,172 Millionen Zuschauer:innen, 55 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (17. August)

1,084 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (17. August)

915.000 Zuschauer:innen, 35 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (23. August)

691.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

„Himmel, Herrgott, Sakrament“, (5. August)

626.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (20. August)

607.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (6. August)

583.000 Zuschauer:innen, 34 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz“ (6. August)

575.000 Zuschauer:innen, 28 Prozent Marktanteil

Landkrimi: „Drachenjungfrau“ (25. August)

532.000 Zuschauer:innen, 24 Prozent Marktanteil

„Sommergespräche“ (31. August)

531.000 Zuschauer:innen, 23 Prozent Marktanteil

August-Topwerte in ORF 1

-- Alle drei Landkrimi-Fälle im August erreichten auch als Dacapo-Ausstrahlungen Top-Reichweiten: „Drachenjungfrau“ am 25. August mit 532.000 Reichweite und 24 Prozent Marktanteil; „Waidmannsdank“ am 18. August mit 531.000 RW und 21 Prozent MA und „Steirertod“ am 4. August mit 409.000 RW und 20 Prozent MA.

-- Sehr gut genutzt wurden die Live-Übertragungen der Qualifikationsspiele im Fußball-Europacup: Rapid – Heart of Midlothian erreichte am 26. August in der Verlängerung bis zu 467.000 und im Schnitt 391.000 Fans bei 17 Prozent Marktanteil (23 bzw. 30 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen), Sturm – Fenerbahçe Istanbul (2. HZ) am 11. August ließen sich bis zu 373.000 und im Schnitt 309.000 bei 16 Prozent MA (20 bzw. 27 Prozent MA bei den Jungen) nicht entgehen; allein im August erreichte der ORF mit Fußball-EC-Live einen weitesten Seherkreis von 3,240 Millionen, das entspricht 43 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

August-Topwerte in ORF 2

-- Unangefochten Publikumsliebling bleiben die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, die am 17. August mit im Schnitt 915.000 Reichweite bei 35 Prozent Marktanteil einen Jahresrekord erzielten.

-- Topreichweiten auch im August: Die finalen beiden Folgen der ORF/BR-Erfolgsserie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ am 5. August sahen bis zu 625.000 und durchschnittlich 621.000 („Mannsbilder“, 20.15 Uhr) bzw. bis zu 643.000 und durchschnittlich 626.000 („Langsam aber sicher“, 21.05 Uhr) – bei jeweils 31 Prozent Marktanteil; Insgesamt wurden im Juli und August 2,093 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 28 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) erreicht.

-- Über einen Jahresrekord darf sich „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ freuen – mit 494.000 Reichweite bei 20 Prozent Marktanteil am 18. August.

August-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt „Luis aus Südtirol – Meine Abschiedstour“ vom 17. August mit 169.000 Reichweite bei 7 Prozent Marktanteil an, vor „Gernot Kulis: Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ (10. August) mit 168.000 Reichweite bei ebenfalls 7 Prozent Marktanteil und „Gery Seidl – Die besten TV-Momente“ (24. August) mit 143.000 Reichweite und 7 Prozent Marktanteil.

Streaming-Rekorde im August

Die ORF-Videostreams erzielten – insbesondere durch die Nutzung über den digitalen Flagshipstore ORF ON – gleich zwei August-Rekorde: Insgesamt 396 Millionen Minuten Gesamtnutzungsvolumen und 86 Millionen Bruttoviews (Videostarts) für die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF bedeuten bei beiden Kennwerten die bisher höchsten August-Werte seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017. Auch 14,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) waren sehr stark. (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen). Highlights im Fiction- und Unterhaltungsbereich waren z. B. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ oder „Himmel, Herrgott, Sakrament“, bei den Sport-Streams wurde v. a. Fußball intensiv genutzt, Schwerpunkthema im Infobereich waren u. a. die „Sommergespräche“. Top-Live-Stream war im August das Elfmeter-Schießen beim UEFA-Conference-League-Quali-Spiel SK Rapid – Heart of Midlothian FC vom 26. August mit einer Durchschnittsreichweite von 52.000, das am meisten genutzte Video-on-Demand war die „Liebesg'schichten und Heiratssachen“-Episode vom 3. August mit 52.000 Durchschnittsreichweite.