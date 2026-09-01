Weltpremiere von DAS GEWISSE ETWAS: Das wunderbare Ensemble feiert auf dem Roten Teppich in München

München (OTS) -

Die emotionalste Kino-Komödie des Jahres, DAS GEWISSE ETWAS, feierte gestern seine große Weltpremiere - und Cast & Crew brachten jede Menge gute Laune, Herzlichkeit und natürlich das gewisse Etwas mit auf den Roten Teppich. Vor einem randvollen Kinosaal feierten Regisseur Marc Rothemund und die Hauptdarsteller:innen Max von der Groeben, Mala Emde, Florian Lukas, Jasmin Schwiers und Lorenzo Germeno gemeinsam mit Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Simon Rupp, Timon Heinzl, Linn Bade, Jan Bobke, Ferdinand Kuner, Natalie Kim Lehmann, Luca Davidhaimann und Paul Kögler aus dem inklusiven Ensemble den Film und den außergewöhnlichen Premierenabend gemeinsam mit zahlreichen Gästen.

Nach der Weltpremiere stehen weitere exklusive Screenings für den Cast an: Heute geht es weiter nach Köln, wo die Reisegruppe im Cinedom NRW-Premiere in Kooperation mit dem Kinofest feiert. Anschließend führt die Reise zur Galaveranstaltung des nach aufwändiger Renovierung wiedereröffneten CinemaxX im SI-Centrum Stuttgart, in die Lichtburg Essen, das Astra Luna Essen, das Cineplex Capitol Kassel sowie zu einem Screening in die Astor Film Lounge in München für die "Glaub an dich"-Stiftung von Joshua und Lina Kimmich.

Am 3. September startet DAS GEWISSE ETWAS bundesweit in den deutschen Kinos.

Inhalt: Nach einem Juwelenraub verstecken sich Alex (Max von der Groeben) und sein Vater Karlo (Florian Lukas) ausgerechnet bei einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigung, die mit ihren Betreuenden (Mala Emde, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno) gerade in den Sommerurlaub aufbrechen. Die beiden Ganoven geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Otto und dessen Betreuer aus - eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das allen Beteiligten nicht nur ungeahnte Herausforderungen beschert, sondern auch jede Menge Spaß, große Gefühle - und eine neue Sicht auf das Leben!

Basierend auf dem französischen Millionenhit UN P'TIT TRUC EN PLUS inszeniert Regisseur Marc Rothemund, nach einem Drehbuch von Murmel Clausen (DER SCHUH DES MANITU, VATERFREUDEN, DER NANNY), mit DAS GEWISSE ETWAS eine Komödie voller Herz und Humor, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit feiert und dabei auf berührende Weise zeigt, wie aus Unterschieden echte Nähe entstehen kann.

DAS GEWISSE ETWAS ist eine Constantin Film-Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Film- und Medienstiftung NRW, der Bayerischen Staatskanzlei (Bayerischer Filmpreis), der Filmförderungsanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label.

Kinostart: 3. September 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller:innen: Max von der Groeben, Mala Emde, Florian Lukas, Jasmin Schwiers, Lorenzo Germeno, Frangiskos Kakoulakis, Antonia Riet, Simon Rupp, Jan Bobke, Natalie Kim Lehmann, Ferdinand Kuner, Luca Davidhaimann, Linn Bade, Timon Heinzl, Dieter Landuris, Bettina Mittendorfer u.a.

Regie: Marc Rothemund

Drehbuch: Murmel Clausen

Produzent:innen:Viola Jäger, Patrick Zorer

Executive Producer: Oliver Berben

Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

DAS GEWISSE ETWAS basiert auf dem Film UN P'TIT TRUC EN PLUS von Artus, nach einem Drehbuch von Artus, Clément Marchand und Milan Mauger, produziert von Pierre Forette und Thierry Wong.