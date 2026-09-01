Bis zu 869.000 sahen achte Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel

Wien (OTS) -

Bis zu 869.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich gestern, am Montag, dem 31. August 2026, die achte Episode der diesjährigen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in ORF 2 nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt sahen 834.000 (vorläufige Gewichtung) bei 36 Prozent Marktanteil (12+) die vorletzte Kandidatenfolge der Jubiläumsstaffel. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 erzielte die Sendung 27 und 23 Prozent Marktanteil.

Am Montag, dem 7. September, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON die neunte und damit letzte Kandidatenfolge dieses Sommers auf dem Programm. Darin begleitet Nina Horowitz sechs Singles – diesmal aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – auf der Suche nach dem großen Liebesglück. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.