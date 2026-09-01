Toni Hubmann (1957–2026): Ein Pionier ist gegangen, der Österreich und den Hühnern eine bessere Lösung gezeigt hat

Wien/Vösendorf (OTS) -

Mit Toni Hubmann verliert Österreich einen Pionier der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Lange bevor Tierwohl zum Schlagwort wurde, hat der gebürtige Steirer Ende der 1980er-Jahre Legehennen den Auslauf ins Grüne zurückgegeben – und daraus ein Modell gemacht, dem große Teile der heimischen Branche folgten.

Mit der Marke „Toni’s Freilandeier“ machte Hubmann Herkunft und Haltung für Konsumentinnen und Konsumenten sichtbar. Seine Ställe galten als die modernsten und artgerechtesten in Europa. Millionen Nutztiere verdanken diesem Vorangehen ein besseres Leben. Auszeichnungen wie das „Goldene Ei“ der Albert Schweitzer Stiftung und Compassion in World Farming (2010) sowie der Trigos Austria (2012) würdigten das früh.

„Mit Toni Hubmann ist ein Vorreiter der artgerechten Tierhaltung von uns gegangen, der Österreich verändert hat. Er hat die Hühner aus den Käfig befreit. Das Entscheidende war: Er hat nicht nur Missstände benannt. Er hat Lösungen gebaut und gezeigt, dass artgerechte Haltung wirtschaftlich tragen kann. Genau das braucht der Tierschutz – Menschen, die den ersten Schritt tun und beweisen, dass es anders geht“, so Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein.

Toni Hubmann verstarb im Alter von 68 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie sechs Kinder und fünf Enkelkinder. Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein spricht der Familie aufrichtiges Beileid aus. Der Wiener Tierschutzverein hat die enge Zusammenarbeit in den 90iger Jahren mit ihm sehr geschätzt.

Mit seinem Ableben verliert Österreich einen unermüdlich engagierten und zutiefst visionären Pionier. Ruhe in Frieden.