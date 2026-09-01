Strategische Partnerschaft in Salzburger Toplage: IFA AG gewinnt The Cloud One Hotels für das Anlegermodell-Hotel Palais Faber

Wien/Salzburg (OTS) -

Die langfristig erfolgreiche Fortführung des Hotelbetriebs im Palais Faber ist gesichert: Mit 1. September 2026 übernimmt die Motel One Group den Betrieb des bisherigen HYPERION Hotel Salzburg. Das Haus wird künftig unter der Premium Lifestyle-Marke The Cloud One Hotels als „The Cloud One Salzburg“ geführt. Die Eigentümergemeinschaft und das Management durch die IFA AG bleiben unverändert bestehen.

Aus dem HYPERION wird The Cloud One Salzburg

Die Motel One Group führt das Hotel künftig unter ihrer 2022 gegründeten Premium Lifestyle-Marke The Cloud One Hotels. Nach Wien erhält die Marke damit einen weiteren Standort in Österreich. The Cloud One Hotels verbindet an ausgewählten Standorten individuelles Design und persönliche Gastlichkeit mit einem starken Bezug zur jeweiligen Destination. Die historische Architektur des Palais Faber, seine zentrale Lage und das kulturelle Umfeld bieten eine überzeugende Grundlage für die eigenständige Positionierung des Salzburger Hauses.

„Mit der Motel One Group haben wir einen erfahrenen und international etablierten Betreiber für das Palais Faber gewonnen. The Cloud One passt mit seinem individuellen, lokal verankerten Konzept hervorragend zum Charakter des Hauses und zum Standort Salzburg Diese Übernahme beweist die Werthaltigkeit des IFA-Investments, sagt Erwin Soravia, CEO der IFA AG.

Historisches Palais zwischen Mirabell und Altstadt

Das denkmalgeschützte Palais Faber liegt direkt gegenüber von Schloss Mirabell und Salzburg Congress. Die Salzburger Altstadt mit ihren Kulturstätten, gastronomischen Angeboten und Sehenswürdigkeiten ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Damit bietet das Hotel einen zentralen Ausgangspunkt für Städte- und Kulturreisende ebenso wie für Geschäfts- und Kongressgäste.

Das Haus verfügt über 115 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, eine Hotelbar und eine Innenhofterrasse. Im Zuge des Betreiberwechsels wird es an die Markenwelt von The Cloud One Hotels angepasst und als The Cloud One Salzburg neu positioniert.

Die neue Positionierung soll die Wahrnehmung des Palais Faber im nationalen und internationalen Hotelmarkt stärken. Der attraktive Standort, die Erfahrung der Motel One Group und die Begleitung durch die IFA schaffen eine tragfähige Grundlage für die langfristige Entwicklung des Hauses.

Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.