  • 01.09.2026, 11:01:03
  • /
  • OTS0099

Zukunftsdepot: Kinderarmut lässt sich nicht wegsparen

Volkshilfe fordert Umsetzung der Kindergrundsicherung

Wer von Zukunftschancen spricht, muss zuerst dafür sorgen, dass kein Kind in Armut aufwächst

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

1/1
Wien (OTS) - 

„Wer von Zukunftschancen spricht, muss zuerst dafür sorgen, dass kein Kind in Armut aufwächst“, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, zu den Ideen des Kanzlers, für Kinder ein Zukunftsdepot bis zu 5.000 Euro steuerbegünstigt anlegen zu können. „Ein Zukunftsdepot ist kein Instrument gegen Kinderarmut heute“, betont Fenninger. Die Volkshilfe warnt davor so zu tun, als würde KESt-, spesen- und gebührenfreies Sparen allen Kindern zugutekommen, und fordert die rasche Umsetzung einer sozial gerechten Kindergrundsicherung.

Wer nichts übrig hat, kann nichts anlegen

Von einem Vermögensdepot profitieren vor allem Familien, die regelmäßig Geld zurücklegen können. Armutsbetroffene Haushalte sowie Familien mit niedrigem Einkommen verbrauchen ihre Mittel für Miete, Energie, Lebensmittel, Kleidung und Schulkosten. „Kinderarmut lässt sich nicht wegsparen. Wer jeden Euro für den Alltag benötigt, kann nicht an der Börse für die Zukunft der Kinder vorsorgen“, sagt Fenninger. „Vermögensaufbau für Kinder zu erleichtern, kann sinnvoll sein. Aber Gerechtigkeit entsteht nicht dadurch, dass der Staat die Sparfähigkeit der Eltern belohnt.“

Kindergrundsicherung statt sozialer Schieflage

Ähnlich wie beim Familienbonus Plus droht auch beim Zukunftsdepot eine soziale Schieflage: Wer mehr Einkommen und mehr Möglichkeiten zum Sparen hat, kann stärker von staatlichen Begünstigungen profitieren. Die Unterstützung von Kindern muss sich aus Sicht der Volkshilfe dagegen an ihren Bedürfnissen orientieren und nicht am Einkommen oder Sparvermögen ihrer Eltern. Die Volkshilfe fordert daher eine Kindergrundsicherung mit einem universellen Grundbetrag für alle Kinder und zusätzlicher einkommensabhängiger Unterstützung für Familien mit wenig Geld. Bestehende Familienleistungen müssen dafür sozial gerechter weiterentwickelt werden.

Falsche Prioritäten

Besonders problematisch ist die Debatte vor dem Hintergrund drohender Verschlechterungen bei der Sozialhilfe. „Auf der einen Seite werden Steuerbegünstigungen für Familien angekündigt, die Geld für langfristigen Vermögensaufbau zurücklegen können. Auf der anderen Seite wird über niedrigere Leistungen für Kinder diskutiert, deren Familien auf das letzte soziale Netz angewiesen sind. Das sind die falschen Prioritäten“, so Fenninger. Die Sozialhilfe dürfe keinen Wettlauf nach unten auslösen. „Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, Kinderarmut bis 2030 zu halbieren und eine Kindergrundsicherung umzusetzen. Daran muss sie sich messen lassen“, Fenninger abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Volkshilfe Österreich

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright