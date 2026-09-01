  • 01.09.2026, 10:59:03
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Starke Marke, starke Auszeichnung: NOVOMATIC erneut Superbrand Austria

Europas führender Gaming-Technologiekonzern zählt laut Superbrands Austria auch 2026/2027 zu den stärksten Marken Österreichs.

Übergabe des Superbrands-Siegels im NOVOMATIC Headquarter
Gumpoldskirchen (OTS) - 

Die weltweit größte unabhängige Organisation für Markenbewertung zeichnet NOVOMATIC auch für die Jahre 2026/2027 mit dem begehrten Siegel „Business Superbrand Austria“ aus. Nach einem international einheitlichen Kriterienkatalog beurteilt das unabhängige Expertengremium die bedeutendsten Konsumenten- und Businessmarken in rund 90 Ländern. NOVOMATIC wurde im Zuge dessen erneut unter die stärksten Marken Österreichs gewählt. Die renommierte Auszeichnung unterstreicht die internationale Strahlkraft des niederösterreichischen Technologiekonzerns.

„Die neuerliche Auszeichnung als Business Superbrand Austria ist eine besondere Anerkennung für die internationale Positionierung und die beständige Innovationskraft unserer Marke. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten unsere mehr als 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Know-how und Engagement den Erfolg von NOVOMATIC entscheidend mitgestalten“, betont Mag. Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG bei der feierlichen Übergabe des Superbrands-Siegels am Headquarter in Gumpoldskirchen.

Regional Director von Superbrands Austria, Mag. András Wiszkidenszky, hebt hervor: „NOVOMATIC hat sich über viele Jahre als starke und international erfolgreiche Marke etabliert. Kontinuität, Vertrauen und die Fähigkeit, sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich weiterzuentwickeln, zeichnen das Unternehmen besonders aus. Die erneute Auszeichnung unterstreicht diese erfolgreiche Entwicklung und ich gratuliere dem gesamten NOVOMATIC-Team herzlich.“

Mehr Informationen über Superbrands Austria und das Bewertungsverfahren finden Sie unter www.superbrands.at.

Rückfragen & Kontakt

NOVOMATIC AG
Mag. Manuela Kammerer

Group Marketing & Communications
Telefon: +43 2252 606 870 778
E-Mail: [email protected]

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