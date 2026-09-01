Führungswechsel bei LBG Österreich

Wien (OTS) -

Mit 1. September 2026 übernimmt Dr. Andreas Unger (51) den Vorsitz der Geschäftsführung der LBG Österreich Gruppe. Er folgt auf Mag. Heinz Harb (62), der das Unternehmen nach 25 Jahren erfolgreicher Gesamtverantwortung in einer hervorragenden Marktposition mit einer starken wirtschaftlichen Performance übergibt. Gemeinsam mit Ing. Dr. Thomas Klikovics (48) als langjähriges Mitglied der Geschäftsführung stellt das neue Führungsteam die Weichen für die Zukunft von LBG Österreich als eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen des Landes.

Führungsteam mit langjähriger Erfahrung

Dr. Andreas Unger (51), Steuerberater und Unternehmensberater, ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei LBG Österreich tätig. In dieser Zeit arbeitete er gemeinsam mit seinem Team als Partner und Geschäftsführer in der fachlichen Beratung für einen bedeutenden Kundenkreis der LBG Burgenland. Er wurde mit 1. April 2026 in die Geschäftsführung von LBG Österreich berufen und übernimmt mit 1. September 2026 den Vorsitz der Geschäftsführung. Der gebürtige Südburgenländer stammt aus Strem und lebt in Wien.

Ing. Dr. Thomas Klikovics (48), beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist seit 23 Jahren bei LBG Österreich tätig und gestaltet seit mehr als zehn Jahren als Mitglied der Geschäftsführung den Erfolgskurs des Unternehmens mit. Thomas Klikovics bringt seine langjährigen, umfassenden Erfahrungen in der wirtschaftlichen Steuerung und der digitalen Transformation in die weitere Entwicklung des Unternehmens ein. Er stammt aus Siegendorf im Burgenland und lebt in Wien.

Regionalität als Stärke weiter ausbauen

Die starke regionale Verankerung von LBG Österreich ist ein wesentlicher Teil der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens – und eine Stärke, auf die auch das neue Führungsteam setzt. Mit 35 Standorten in acht Bundesländern ist LBG dort präsent, wo Kundinnen und Kunden wirtschaftlich tätig sind. Die fachlich breit aufgestellten Teams vor Ort verbinden persönliche Nähe mit österreichweiter Kompetenz und Erfahrung bei LBG.

„In einem zunehmend komplexen und dynamischen wirtschaftlichen Umfeld und in Zeiten von KI braucht es mehr denn je Beratung, die über die unmittelbare Fragestellung hinausdenkt, Entwicklungen frühzeitig erkennt und vorausschauend Handlungsoptionen aufzeigt. Die fachliche Breite von LBG und unsere starke Präsenz vor Ort ermöglichen eine persönliche und zugleich umfassende Beratung aus einer Hand. Diese Stärke wollen wir weiter ausbauen und unsere Präsenz in den Regionen gezielt erweitern“, erläutert Andreas Unger.

Beratungskompetenz und technologisches Know-how als Erfolgsfaktoren

Gute Beratung zeichnet sich durch persönliche Gespräche, treffsichere fachliche Beurteilungen sowie individuelle Lösungen aus. Durchgängige effiziente Prozesse im Finanz- & Rechnungswesen sowie der Personalverrechnung schaffen tagesaktuelle wirtschaftliche Entscheidungsgrundlagen für unsere Kundinnen und Kunden zur erfolgreichen Führung und Weiterentwicklung ihrer Unternehmen.

„Durch die enge Verzahnung langjähriger Branchenexpertise und digitaler Prozesskompetenz werden wir unsere Kundinnen und Kunden auch künftig als verlässlicher Partner durch vielfältige wirtschaftliche und steuerliche Herausforderungen begleiten.“, erklärt Thomas Klikovics.

Weiteres Wachstum mit starken Teams

600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 35 Standorten tragen heute maßgeblich zum Erfolg von LBG Österreich bei. Die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat bei LBG einen hohen Stellenwert. Laufende Aus- und Weiterbildung, österreichweiter Erfahrungsaustausch und gezielte Entwicklungsmöglichkeiten schaffen gute Voraussetzungen für fachliches Wachstum und die Übernahme von Verantwortung.

„Bei LBG haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Diese Perspektiven wollen wir weiter stärken und zugleich neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die ihre fachliche Kompetenz und Erfahrung bei LBG einbringen wollen. So schaffen wir die personellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum und können auch künftig starke Teams an unseren Standorten und in unserer Führungsmannschaft aufbauen“, sind sich Andreas Unger und Thomas Klikovics einig.

Konsequente Aufbauleistung und 25 Erfolgsjahre

Mag. Heinz Harb (62), beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, trägt seit 1. September 2001 als Vorsitzender der Geschäftsführung die Gesamtverantwortung für die LBG Österreich Gruppe. Sein klarer Fokus auf die vielfältigen Kundenbedürfnisse, die konsequente Förderung einer qualitativ hochwertigen fachlichen Mitarbeiterentwicklung und auf ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zeichnen den Erfolgsweg des Unternehmens aus. Der gebürtige Steirer stammt aus Stattegg (Graz-Umgebung) und lebt in Wien.

Er steht für einen konsequenten Wachstumskurs, eine starke wirtschaftliche Performance und die frühe Ausrichtung auf eine digitale Transformation. Unter seiner Führung etablierte sich LBG als eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2025/26 verzeichnet LBG erneut ein Rekordjahr und schließt damit nahtlos an die ausgezeichnete Performance der Vorjahre an.

Nach 25 Jahren erfolgreicher Unternehmensentwicklung übergibt Heinz Harb mit 1. September 2026 die Verantwortung für das von ihm maßgeblich und nachhaltig geprägte Unternehmen in die Hände des neuen Führungsduos.

„Wir stehen heute mit unseren vielen geschätzten Kundinnen und Kunden, unserer hohen Leistungsfähigkeit, unserer technologischen Ausstattung und unserer wirtschaftlichen Performance hervorragend da und sind für die Zukunft gut aufgestellt. Ich bin unseren Mitarbeiter:innen und Führungskräften an unseren österreichweiten Standorten sehr dankbar für die von ihnen täglich erbrachten, exzellenten Leistungen, den gemeinsamen Erfolgsweg und ihr Vertrauen. Nach 25 Jahren Aufbauarbeit ist nun der richtige Zeitpunkt, die Gesamtverantwortung in erfahrene, neue Hände zu legen. Ich danke Andreas Unger und Thomas Klikovics für unsere bisherige, kollegiale Zusammenarbeit und wünsche ihnen und dem Unternehmen viel Erfolg“, erklärt Heinz Harb anlässlich des Wechsels an der Spitze.

Über LBG Österreich

LBG Österreich ist mit 35 Standorten und knapp 600 Mitarbeiter:innen eine der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften des Landes. Das Spektrum reicht von Steuerberatung, Wirtschaftsberatung und -prüfung über Bilanzierung, Buchhaltung und Personalverrechnung bis hin zu Softwarelösungen und digitalem Business Management. Die Kundinnen und Kunden stammen aus einem vielfältigen Spektrum an Branchen und Unternehmensgrößen, von Familienbetrieben und mittelständischen Unternehmensgruppen bis hin zu Tochtergesellschaften international tätiger Unternehmen. Rund 70 % der Unternehmen stammen aus den Bereichen Gewerbe, Handel, Industrie, Transport, Verkehr, Tourismus; rund 15 % aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Weinbau und Gartenbau, der Direktvermarktung und weitere rund 15 % gehören den Freien Berufen (Ärzte, Apotheken, Ziviltechniker, rechtsberatende Berufe, ...) bzw. privaten und öffentlichen Institutionen an.