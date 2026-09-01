- 01.09.2026, 10:55:02
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- OTS0095
US Open 2026 live auf JOYN & PULS 4: Filip Misolic & Anastasia Potapova heute ab 16:50 Uhr im TV & Stream
Filip Misolic trifft ab 16:50 Uhr live auf JOYN & PULS 4 auf Francisco Cerundolo. Danach bekommt es Anastasia Potapova mit Darja Semenistaja zu tun - live zu sehen auf JOYN.
Am gestrigen Montag zogen Lilli Tagger und Jurij Rodionov in die zweite Runde der US Open ein. Heute, Dienstag, wollen es ihnen zwei weitere ÖTV-Spieler:innen gleichtun. Der 25-jährige Steirer Filip Misolic bekommt es mit dem 28-jährigen Argentinier Francisco Cerundolo zu tun. Die Partie gibt es ab 16:50 Uhr live auf JOYN & PULS 4 zu sehen. Florian Knöchl kommentiert die Partie mit Experte Stefan Koubek.
Direkt danach muss sich Anastasia Potapova auf eine neue Gegnerin einstellen. Ihre ursprüngliche Kontrahentin Tereza Valentova musste verletzungsbedingt absagen. Die Lettin Darja Semenistaja rückte dadurch in das Hauptfeld nach. Kommentator Lukas Kapun und Experte Julian Knowle begleiten die Zuseher:innen live auf JOYN durch das Erstrunden-Duell.
Die US Open Spiele am Dienstag, 1. September 2026 live & exklusiv frei empfangbar auf JOYN & PULS 4 im Überblick:
Filip Misolic (AUT) vs. Francisco Cerundolo (ARG) am Dienstag um 16:50 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Kommentator: Florian Knöchl
Experte: Stefan Koubek
Anastasia Potapova (AUT) vs. Darja Semenistaja (LV) am Dienstag um ca. 19:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Lukas Kapun
Experte: Julian Knowle
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Lukas Strecker
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