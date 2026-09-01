Ausbildungsstart 2026: 128 neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Procter & Gamble im DACH-Raum

Schwalbach am Taunus (OTS) -

Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres begrüßt Procter & Gamble im DACH-Raum 128 Auszubildende und dual Studierende an insgesamt zehn Standorten. Mit einer Ausbildung in 17 Berufen sowie verschiedenen dualen Studiengängen bietet P&G jungen Talenten eine starke Zukunftsperspektive und legt den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Unternehmen. Vom ersten Tag an sind die Nachwuchstalente in spannende Projekte eingebunden, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv die Zukunft eines der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit.

Das Ausbildungsangebot bei P&G umfasst auch in diesem Jahr ein breites Spektrum naturwissenschaftlicher, technischer und kaufmännischer Berufe. Dazu zählen unter anderem Industriekaufleute, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, Chemielaborant:innen, Elektroniker:innen, Mechatroniker:innen, Industriemechaniker:innen, Fachinformatiker:innen für Systemintegration und Anwendungsentwicklung, Fachkräfte für Lagerlogistik, Kunststoff- und Kautschuktechnolog:innen, Maschinen- und Anlagenführer:innen, Werkzeugmechaniker:innen sowie Ausbildungsberufe in den Bereichen Pharmatechnologie und Labor. Darüber hinaus starten dual Studierende unter anderem in den Fachrichtungen BWL Digital Commerce Management, Data Science/Künstliche Intelligenz, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.

Eine Ausbildung mit starker Zukunftsperspektive

Mit einer Ausbildung legen junge Talente den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere bei P&G. Das Unternehmen bildet vor allem für eigene Bedarfe aus und übernimmt einen Großteil der Absolvent:innen, die damit ihre Karriere nach Ausbildungsende bei P&G fortsetzen. In der Ausbildung steht daher nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Mittelpunkt, sondern auch die Förderung von Teamgeist, Eigenverantwortung und der Fähigkeit, kreative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Möglich wird dies durch die kompetenten und engagierten Ausbildungsteams, die die Fachkräfte von morgen auf ihrem Start ins Berufsleben begleiten.

P&G bietet im DACH-Raum ein breites und erstklassiges Ausbildungsprogramm

P&G engagiert sich an seinen Standorten im DACH-Raum aktiv für die Förderung der jungen Talente von morgen und bietet ein umfangreiches und erstklassiges Ausbildungsprogramm. Besonderen Wert legt das Unternehmen auch auf die persönliche Weiterentwicklung der Nachwuchstalente. Dazu gehört das Engagement in sozialen Projekten wie gemeinsame Müllsammelaktionen, Unterstützung in Senioren- und Tierheimen oder ein Einsatz bei der Tafel. Zudem werden die Auszubildenden auch aktiv in die Mitgestaltung von Innovations- und Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Werke eingebunden.

"Wir freuen uns sehr, unsere neuen Auszubildenden und dual Studierenden bei uns willkommen zu heißen. Die jungen Talente bringen neue Ideen, Engagement und Perspektiven mit, die unser Unternehmen bereichern. Wir freuen uns darauf, sie auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und gemeinsam ihre Entwicklung zu gestalten. Deshalb legen wir großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die individuelle Förderung unserer Auszubildenden und dual Studierenden. Unser Ziel ist es, sie langfristig auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und gemeinsam erfolgreich zu wachsen", betonte Melanie Vollmer, Personalleiteitung des P&G-Werkes in Walldürn.

Procter & Gamble - Wo Qualität Zu Hause Ist

P&G ist nicht nur für die herausragende Qualität seiner Markenprodukte wie Pampers, Braun, Head & Shoulders oder Pantene Pro-V bekannt, denen Millionen von Konsument:innen täglich ihr Vertrauen schenken, sondern zählt mit seinen rund 10.000 Mitarbeitenden in der DACH-Region auch zu den attraktivsten Arbeitgebern der Branche. 2025 wurde P&G in Deutschland bereits zum vierten Mal in Folge vom Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu als Top Company 2025 ausgezeichnet und schaffte es ebenfalls auf die Liste der LinkedIn Top Companies 2025. Mit der aktuellen Kampagne 'Wo Qualität Zu Hause Ist' nimmt P&G die Orte, an denen Qualität entsteht und die Menschen bei P&G, die den Unterschied machen, in den Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.woqualitatzuhauseist.de/de-de

Mit dem Start der neuen Auszubildenden ins aktuelle Ausbildungsjahr beginnt bei P&G traditionell auch die Suche nach Nachwuchstalenten für das kommende Ausbildungsjahr. Weitere Informationen dazu unter: www.pgcareers.com/ausbildung

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.