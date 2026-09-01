„Am Schauplatz“ zeigt, wie sich Menschen mit kreativen Strategien den Traum vom Einfamilienhaus erfüllen

Wien (OTS) -

Hausbaukosten explodieren, Baugründe sind rar und auch Kredite bekommt man nicht mehr leicht. Der Traum vom Haus scheint ausgeträumt. Der Preis für ein Einfamilienhaus hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt. Dabei ist die Wohnform „Einfamilienhaus“ immer noch Lebensziel vieler Österreicherinnen und Österreicher. Laut Ö3-Jugendstudie wünschen sich rund 80 Prozent der jungen Menschen eine Zukunft im Eigenheim. Für die „Am Schauplatz“-Ausgabe „Der Traum vom Haus“ – zu sehen am Donnerstag, dem 3. September 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – begleiten Kim Kadlec und Leon Hoffmann-Ostenhof Menschen auf ihrem Weg zu den eigenen vier Wänden. Eine Reportage über Hoffnungen, Herausforderungen und die Frage: Wer kann sich das Eigenheim heute noch leisten?

Einige versuchen sich den Traum vom Eigenheim trotz misslicher Rahmenbedingungen doch noch zu erfüllen, teils mit kreativen Strategien. Auf einer Versteigerung von Baumaterialien trifft „Am Schauplatz“ Anton Auer. Er will beweisen, dass man mit einigen Tricks ein Haus um unter 100.000 Euro bauen kann. „Wenn du Materialen ersteigerst und viel selbst machst, kann das jeder. Es dauert halt einfach länger.“ Kim Kadlec und Leon Hoffmann-Ostenhof fragen sich, ob das gelingen kann, und begleiten den Bau seines Einfamilienhauses im Waldviertel.

Doch was passiert, wenn die finanzielle Belastung wächst, wenn man alles auf eine Karte gesetzt hat und das Glück im Eigenheim zur Belastungsprobe wird? Seit fünf Jahren lebt Nicole Bauer auf einer Baustelle. Die Umzugskartons hat sie immer noch nicht ausgepackt. Sie sagt: „Ich habe mich einfach total überschätzt. Ich habe fast kein Geld mehr, um weiterzumachen.“ Immer neue unerwartete Baumängel und Zusatzkosten hätten ihr Budget weitgehend aufgebraucht.