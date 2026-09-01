Schulstartkosten: Wer vergleicht, spart bares Geld

Graz (OTS) -

Viele Eltern spüren den Schulstart deutlich in der Geldbörse. Ein aktueller Preisvergleich der AK-Marktforschung zeigt, wo sich Sparen besonders auszahlt.

Die Arbeiterkammer Steiermark hat im August die Preise von 22 Artikeln, die für den Schulstart benötigt werden, erhoben. Füllfeder, Tintenkiller, Blei-, Bunt- und Filzstiften, Uhu Stic, Deckmalkasten, Radiergummi, Collegeblock, Wachsmalstiften und Co. kosten zwischen 47,81 Euro und 249,26 Euro. Im Durchschnitt sind 130,94 zu bezahlen. Die große Bandbreite der Preise zeigt, dass Preisvergleiche bares Geld bringen können, insbesondere bei den kostenintensiveren Artikeln wie Handarbeitskoffer (zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro), Füllfeder (2,29 Euro bzw. 29,50 Euro), 24er-Packung-Bundstifte (3,69 Euro bzw. 26,89 Euro) und Sportbeutel (2,99 Euro bzw. 24,99 Euro). "Allerdings unterscheiden sich Ausführung und Qualität der Produkte teils deutlich", sagt Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung.

Aktionen nutzen

Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise im steirischen Handel um durchschnittlich 2,49 Prozent gestiegen.

"Es lohnt sich in allen Geschäften nach dem günstigsten Produkt zu fragen und durch Aktionen zusätzlich die Geldbörse zu schonen", so Bauer. Im Fachhandel besteht zudem die Möglichkeit, sich vom Personal beraten zu lassen. Oft kann man hier auch eine von der Schule zusammengestellte Einkaufsliste einfach abgeben und die Waren fertig gepackt wieder abholen.

Tipps und Hilfestellungen

Nicht nur die Schulartikel belasten das Familienbudget: Auch Nachhilfekosten von durchschnittlich 770 Euro pro Jahr sowie weitere Schulkosten stellen für viele Eltern eine finanzielle Herausforderung dar. Hilfe gibt es durch die Aktion "Schulstartklar" des Sozialministeriums. Voraussetzungen und Infos unter www.schulstart.gv.at. Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder und deren Kinder mit geringem Familieneinkommen ab der 9. Schulstufe mit einer jährlichen Schulbeihilfe in Höhe von 300 Euro. Informationen unter www.akstmk.at/beihilfen.

Alle Unterlagen finden Sie auch unter www.akstmk.at/presse