„WELTjournal / WELTjournal +: „Schweden – Bandenkriege im Sozialstaat“ und „Norwegens Trauma – Die Überlebenden von Utoya“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 2. September 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Schweden – Bandenkriege im Sozialstaat“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Norwegens Trauma – Die Überlebenden von Utoya“.

WELTjournal: „Schweden – Bandenkriege im Sozialstaat“

Schweden gilt als Vorzeigeland in Sachen Offenheit, Toleranz und Gleichstellung, doch seit einigen Jahren erschüttert eine grassierende Bandenkriminalität die Gesellschaft und fordert den Sozialstaat heraus. Die Regierung hat nun vor den Wahlen im September mit Unterstützung der rechten Schwedendemokraten die Migrations- und Strafgesetze verschärft. Das „WELTjournal“ beleuchtet, wie kriminelle Banden in Schwedens Brennpunktvierteln gezielt Kinder und Jugendliche anwerben. Die Gangs bestehen großteils aus jungen Männern und Burschen mit Migrationshintergrund, ihre Aktivitäten reichen von Drogenschmuggel bis zu Auftragsmorden. Allein im Jahr 2022 kam es zu rund 400 Schießereien und 62 Todesopfern. Täter wie Opfer sind oft erst 14 oder 15 Jahre alt. Schweden hat im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land in Europa, doch hohe Arbeitslosigkeit, mangelnde Perspektiven und Ghetto-Bildung erschweren die Integration und begünstigen organisierte Kriminalität. Gestaltung: Pierre Morel

WELTjournal +: „Norwegens Trauma – Die Überlebenden von Utoya“

15 Jahre ist es her, dass Norwegen den blutigsten Anschlag seiner Geschichte erlebte – ein Trauma, das die Gesellschaft bis heute prägt. Im Juli 2011 tötete der Rechtsextremist Anders Behring Breivik 77 Menschen, die meisten von ihnen Jugendliche, auf einem sozialdemokratischen Feriencamp auf der Insel Utoya vor Oslo. Dass der Täter Norweger war und aus der Mitte der Gesellschaft kam, ließ viele fassungslos zurück und verstörte nachhaltig. In „WELTjournal +“ erzählen fünf Überlebende ihre Geschichte und blicken zurück auf die schlimmsten Stunden ihres Lebens. Mittlerweile sind sie junge Erwachsene und bemühen sich, die traumatischen Ereignisse zu verarbeiten und sich ein neues Leben aufzubauen. Gestaltung: Maud Vasquez