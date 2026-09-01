VIECON stellt neue Partnerstruktur für Veranstaltungstechnik vor

Wien (OTS) -

Mit Concept Solutions und STEINERLIVE setzt VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, ab 1. Jänner 2027 auf zwei starke Partner für audiovisuelle Dienstleistungen. Die Grundlage dafür bildete ein umfangreicher, öffentlicher Auswahlprozess.

Die Venue stärkt mit dem erweiterten Preferred-Partner-Modell ihr Serviceangebot und schafft für Veranstalter*innen zusätzliche Wahlmöglichkeiten, mehr Flexibilität sowie Zugang zu umfassender technischer Expertise. Ziel ist es, den steigenden Anforderungen moderner Veranstaltungsformate mit einem noch breiteren Leistungsangebot sowie konstant hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards zu begegnen.

Zwei Partner, ein Anspruch: höchste Servicequalität

Technologische Innovationen, digitale Formate, wachsende Erwartungen an Inszenierung sowie ein erweitertes Verständnis im Bereich Nachhaltigkeit verlangen nach spezialisierten Lösungen und verlässlichen Partnern.

„Wir wollen unseren Kund*innen jederzeit die bestmögliche technische Unterstützung für ihre Veranstaltungen bieten. Mit Concept Solutions und STEINERLIVE haben wir zwei Unternehmen an Bord, die für Qualität, Verlässlichkeit und Innovationskraft stehen und unseren hohen Anspruch an Service und Kundenerlebnis langfristig mittragen“, sagt Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin von VIECON.

Die Auswahl der Preferred Partner erfolgte auf Basis eines umfassenden Kriterienkatalogs. Bewertet wurden neben fachlicher Expertise, Innovationskraft, Servicequalität und moderner technischer Infrastruktur auch die Qualifikation der Teams sowie die Fähigkeit, selbst bei anspruchsvollen Eventformaten höchste Veranstaltungs- und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Einen hohen Stellenwert nahm darüber hinaus das Thema „Green Events“ ein: Umweltzertifizierungen, ressourcenschonende Prozesse, nachhaltige Logistikkonzepte sowie die Durchführung von Green Meetings flossen ebenso in die Bewertung ein wie das langfristige Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Weiterentwicklung der angebotenen Dienstleistungen.

Gebündelte Expertise für Kongresse und Corporate Events

STEINERLIVE begleitet den Standort als Partner seit seiner Eröffnung 2004 und verfügt über umfassende Erfahrung in der technischen Betreuung internationaler Kongresse. Das Unternehmen steht insbesondere für integrierte Lösungen in den Bereichen Kongressproduktion, Präsentationsmanagement, Streaming und digitale Services.

„Kongresse sind heute weit mehr als klassische Präsenzveranstaltungen. Sie verbinden persönliche Begegnung mit Content-Produktion, internationaler Vernetzung und digitalen Services. Unser Ziel ist es, Veranstalter*innen dabei mit durchdachten technischen Lösungen bestmöglich zu unterstützen und einen Smart Congress umzusetzen“, erklärt Thomas Wasshuber, Geschäftsführer von STEINERLIVE.

Mit Concept Solutions gewinnt VIECON einen erfahrenen Partner mit besonderer Kompetenz in der Konzeption und Umsetzung von Corporate Events und Markeninszenierungen. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung sowie umfangreiche technische und personelle Ressourcen für unterschiedlichste Veranstaltungsformate.

„Corporate Events schaffen Raum für Begegnungen, Markenbotschaften und Erlebnisse. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung und Kreativität künftig noch stärker am Standort VIECON einzubringen und gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für Veranstalter*innen zu entwickeln“, so Florian Weber, Geschäftsführer von Concept Solutions.

Mehr Auswahl für Veranstalter*innen

Im Rahmen des Preferred-Partner-Modells bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Kernkompetenzen ein: Während Concept Solutions über besondere Stärke im Corporate-Segment verfügt, ist STEINERLIVE auf den Kongressbereich spezialisiert. Kund*innen steht künftig bei allen Veranstaltungsformaten das Know-how beider Partner zur Verfügung.

„Der Markt entwickelt sich dynamisch, Veranstaltungsformate werden vielfältiger und individueller. Mit der neuen Partnerstruktur schaffen wir zusätzliche Flexibilität und können die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kund*innen noch gezielter abdecken. Gleichzeitig stärken wir die Innovationskraft unseres Standorts“, fasst Martina Candillo, Geschäftsführerin von VIECON, diesen Entwicklungsschritt zusammen.

Die Zusammenarbeit mit Concept Solutions und STEINERLIVE unterstreicht den Anspruch von VIECON, Veranstalter*innen ein leistungsstarkes Netzwerk aus erfahrenen Partnern, hoher Servicequalität und zukunftsorientierten Lösungen für Kongresse, Corporate Events und internationale Großveranstaltungen zu bieten.

Über VIECON

Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume, eine moderne technische Infrastruktur und ein nachhaltiges Gesamtkonzept mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“.

Weitere Informationen auf vieconcenter.at

Über Concept Solutions

Concept Solutions Veranstaltungstechnik GmbH verbindet Technologie mit Emotionen. Seit über 15 Jahren setzt das in Wien ansässige Unternehmen nationale und internationale Projekte um und fokussiert sich dabei klar auf Innovation und Nachhaltigkeit bei Events aller Größen. Ob Kongresse, Roadshows, Messen, Hochzeiten oder Corporate Events, Concept Solutions ist der Ansprechpartner für innovative Eventtechnik und unvergessliche Erlebnisse.

Über STEINERLIVE

STEINER Mediensysteme GmbH

Messeplatz 1, Messeturm, 1021 Wien

[email protected]

www.steinerlive.com

Wien Holding: Ein Konzern für mehr Wien zum Leben

Die Wien Holding schafft mit ihren zukunftsorientierten und nachhaltigen Projekten „mehr Wien zum Leben“. Der Konzern befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und ist klar auf die vier Geschäftsfelder Kultur und Sport, Immobilien, Logistik und Digital ausgerichtet. Die rund 75 Unternehmen sichern den Wirtschaftsstandort, kurbeln das Wirtschaftswachstum an, schaffen Arbeitsplätze und erhöhen damit die Lebensqualität für alle Wienerinnen und Wiener 365 Tage im Jahr, zu jeder Zeit an jedem Ort.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.