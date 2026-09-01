Die Isländer hat im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden, in der EFTA zu verbleiben und gar nicht über einen EU-Beitritt zu verhandeln. Was heißt das für Österreich?

Wien (OTS) -



Was unterscheidet die EFTA von der EU? Warum sind nur mehr sehr arme Staaten an einem EU-Beitritt interessiert? Warum steht die Politik der EU immer mehr im Widerspruch zu Österreichs Neutralität? Wie sollte Österreich seine internationalen Beziehungen gestalten? Warum und wie sollte die direkte Demokratie in Österreich gestärkt werden? Am Podium erwarten Sie: Mag. Christian Ebner, Parteiobmann CFU (Christlich Freisinnige Union) MMag. DDr. Edith Pekarek, Expertin für Europarecht Inge Rauscher, Betreiberin des überparteilichen EU-Austritts-Volksbegehrens, das im Juni 2015 von über 261.000 Bürgern unterschrieben wurde Pressekonferenz: Vorbild Island? Datum: 03.09.2026, 10:30 Uhr - 03.09.2026, 12:00 Uhr Art: Pressetermine Ort: Restaurant Zum Leupold, Extrazimmer im Untergeschoss

Schottengasse 7

1010 Wien

Österreich Rückfragen & Kontakt Christlich Freisinnige Union (CFU)

Mag. Christian Ebner

Telefon: +4369912762400

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.christlich-freisinnige-union.at OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF