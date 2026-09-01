  • 01.09.2026, 10:23:32
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  • OTS0082

Pressekonferenz: Vorbild Island?

Die Isländer hat im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden, in der EFTA zu verbleiben und gar nicht über einen EU-Beitritt zu verhandeln. Was heißt das für Österreich?

Wien (OTS) - 

  1. Was unterscheidet die EFTA von der EU?
  2. Warum sind nur mehr sehr arme Staaten an einem EU-Beitritt interessiert?
  3. Warum steht die Politik der EU immer mehr im Widerspruch zu Österreichs Neutralität?
  4. Wie sollte Österreich seine internationalen Beziehungen gestalten?
  5. Warum und wie sollte die direkte Demokratie in Österreich gestärkt werden?

Am Podium erwarten Sie:

Mag. Christian Ebner, Parteiobmann CFU (Christlich Freisinnige Union)

MMag. DDr. Edith Pekarek, Expertin für Europarecht

Inge Rauscher, Betreiberin des überparteilichen EU-Austritts-Volksbegehrens, das im Juni 2015 von über 261.000 Bürgern unterschrieben wurde

Pressekonferenz: Vorbild Island?



Datum: 03.09.2026, 10:30 Uhr - 03.09.2026, 12:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Restaurant Zum Leupold, Extrazimmer im Untergeschoss


Schottengasse 7

1010 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Christlich Freisinnige Union (CFU)
 Mag. Christian Ebner
 Telefon: +4369912762400
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.christlich-freisinnige-union.at
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 [Donnerstag, 03.09.2026, 10:30] 
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