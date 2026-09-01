- 01.09.2026, 10:23:32
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- OTS0082
Pressekonferenz: Vorbild Island?
Die Isländer hat im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden, in der EFTA zu verbleiben und gar nicht über einen EU-Beitritt zu verhandeln. Was heißt das für Österreich?
- Was unterscheidet die EFTA von der EU?
- Warum sind nur mehr sehr arme Staaten an einem EU-Beitritt interessiert?
- Warum steht die Politik der EU immer mehr im Widerspruch zu Österreichs Neutralität?
- Wie sollte Österreich seine internationalen Beziehungen gestalten?
- Warum und wie sollte die direkte Demokratie in Österreich gestärkt werden?
Am Podium erwarten Sie:
Mag. Christian Ebner, Parteiobmann CFU (Christlich Freisinnige Union)
MMag. DDr. Edith Pekarek, Expertin für Europarecht
Inge Rauscher, Betreiberin des überparteilichen EU-Austritts-Volksbegehrens, das im Juni 2015 von über 261.000 Bürgern unterschrieben wurde
Pressekonferenz: Vorbild Island?
Datum: 03.09.2026, 10:30 Uhr - 03.09.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Restaurant Zum Leupold, Extrazimmer im Untergeschoss
Schottengasse 7
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Christlich Freisinnige Union (CFU)
Mag. Christian Ebner
Telefon: +4369912762400
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.christlich-freisinnige-union.at
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