Bis zu 558.000 sahen „Sommergespräch“ mit Christian Stocker

Wien (OTS) -

Bis zu 558.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Montag, dem 31. August 2026, das ORF-„Sommergespräch“ von Simone Stribl mit Christian Stocker (ÖVP). Durchschnittlich waren 531.000 (vorläufige Gewichtung) bei 23 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 602.000 Politikinteressierte.

Das fünfte und letzte „Sommergespräch“ 2026 führt Stribl am Montag, dem 7. September, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Herbert Kickl (FPÖ).

Auf ORF.at und ORF ON sind die „Sommergespräche“ zentrales Element der innenpolitischen Berichterstattung des Sommers. Das Streaming-Package beinhaltet dabei sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand. Zudem stehen auch die anschließenden „ZIB 2“-Analysen online bereit. Alle „Sommergespräche“ werden darüber hinaus auf ORF ON in einer eigenen Videokollektion zentral angeboten und bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar.