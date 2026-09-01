Austria Center Vienna weiter auf Wachstumskurs: 92.752 Teilnehmer:innen im ersten Halbjahr und hohe Auslastung bis Jahresende

Wien (OTS) -

Mit 43 Veranstaltungen und 92.752 Teilnehmer:innen im ersten Halbjahr bestätigt das Austria Center Vienna den Erfolg seiner strategischen Ausrichtung auf internationale Kongresse und Corporate Events. Die hohe Nachfrage sorgt auch in den kommenden Monaten für eine starke Auslastung. Ab 1. September übernimmt Susanne Baumann-Söllner die alleinige Führung des Unternehmens und setzt den eingeschlagenen Modernisierungs- und Wachstumskurs konsequent fort.

Das Austria Center Vienna (ACV) blickt auf ein äußerst starkes erstes Halbjahr zurück. Mit 43 Veranstaltungen und 92.752 Teilnehmer:innen setzt sich die positive Entwicklung in den strategischen Kernsegmenten internationale Kongresse und Corporate Events fort.

Internationale Kongresse und Corporate Events als Wachstumstreiber

Die konsequente Ausrichtung auf internationale Kongresse und hochwertige Corporate Events erweist sich als wesentlicher Erfolgsfaktor. Beide Segmente stärken die internationale Sichtbarkeit Wiens und schaffen wichtige wirtschaftliche Impulse für Wien und Österreich.

„Die hohe Nachfrage bestätigt unseren strategischen Kurs. Internationale Kongresse und Corporate Events bringen Wertschöpfung, Wissen und internationale Netzwerke nach Wien. Das Austria Center Vienna leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Standorts“, sagt Mag. Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorständin des Austria Center Vienna.

Hohe Veranstaltungsdichte bis Jahresende

Nach dem intensiven ersten Halbjahr bleibt der Veranstaltungskalender bis Jahresende dicht gefüllt. Auf dem Programm stehen zahlreiche internationale Kongresse, Corporate Events und nationale Großveranstaltungen. Den traditionellen Jahresabschluss bilden im Dezember die Weihnachtsfeiern, die das Austria Center Vienna auch in den letzten Wochen des Jahres stark auslasten.

Kontinuität in der Führung, Modernisierung im Fokus

Mit 1. September übernimmt Mag. Dr. Susanne Baumann-Söllner die alleinige Führung der IAKW-AG, die für den Betrieb des Austria Center Vienna sowie die Verwaltung des Vienna International Centre (VIC) verantwortlich ist. Zusätzlich zu ihrer bisherigen Verantwortung für das Kongress- und Veranstaltungsgeschäft des Austria Center Vienna fallen nun auch die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung sowie die Verwaltung des Vienna International Centre in ihren Zuständigkeitsbereich. Diese Aufgabenbereiche lagen bisher im Verantwortungsbereich von DI Dr. Michael Rotter, der mit 31. August aus seiner Funktion als Vorstand ausgeschieden ist.

Unter der Leitung von Susanne Baumann-Söllner werden die Modernisierung der Veranstaltungs- und Gebäudeinfrastruktur sowie die internationale Positionierung konsequent weitergeführt. Im Vienna International Centre werden dabei mit einem Investitionsvolumen von 36 Millionen Euro zentrale bauliche Maßnahmen zur Heranführung an den Stand der Technik umgesetzt. Damit werden wichtige Voraussetzungen für die zukünftige Nutzung durch internationale Organisationen geschaffen.

„Das Austria Center Vienna und das Vienna International Centre sind international anerkannte Einrichtungen mit großer Bedeutung für den Standort Wien. Gemeinsam mit unserem Team werden wir den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortsetzen, gezielt in die Modernisierung unserer Infrastruktur investieren und beide Zentren konsequent weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, ihre Attraktivität für internationale Organisationen, Kongresse und Veranstaltungen nachhaltig zu stärken und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Wirtschafts- und Wissensstandorts Wien zu leisten“, sagt Susanne Baumann-Söllner.



Über die IAKW-AG

Die IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft) ist verantwortlich für die Erhaltung des Vienna International Centre (VIC) und den Betrieb des Austria Center Vienna. Das Austria Center Vienna ist mit 21 Sälen, 134 Meetingräumen sowie rund 26.000 m2 Ausstellungsfläche Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den Top-Playern im internationalen Kongresswesen.



https://www.acv.at/de/