Aortenaneurysma früh erkennen: Neuer Online-Risikocheck und kostenlose Screening-Tage in Gefäßambulanzen von 21. – 25. September

Wien (OTS) -

Das Gefäßforum Österreich stellt im Rahmen seiner Gesundheitskampagne einen neuen Aneurysma-Risikorechner auf www.gefaessforum.at vor. Dieser ermöglicht eine einfache individuelle Risikoabklärung mittels kostenlosem Online-Test – das Ampelsystem zeigt an, ob eine weiterführende Untersuchung von Gefäßspezialist:innen empfohlen wird. Als weitere Vorsorgemaßnahme lädt das Gefäßforum Österreich von 21. bis 25. September 2026 insbesondere Personen mit erhöhtem Risiko zu kostenlosen Ultraschalluntersuchungen in spezialisierten Gefäßambulanzen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol ein. Expert:innen fordern die Aufnahme des Aortenaneurysma-Screenings in die österreichische Vorsorgeuntersuchung.

Mehr Infos zu Ambulanzen & den Anmeldemöglichkeiten unter www.gefaessforum.at

Das Bauchaortenaneurysma zählt zu den gefährlichsten, aber zugleich am häufigsten übersehenen Gefäßerkrankungen. Die krankhafte Erweiterung der Hauptschlagader im Bauchraum verursacht meist über Jahre keinerlei Beschwerden. Reißt die Aorta jedoch, kommt jede Hilfe oft zu spät – bis zu 80 Prozent der Betroffenen sterben an den Folgen einer Ruptur. Dabei lässt sich ein Bauchaortenaneurysma mit einer einfachen, schmerzlosen Ultraschalluntersuchung frühzeitig erkennen und rechtzeitig behandeln.

Vor der Terminvereinbarung für das Screening an den Ambulanzen empfiehlt das Gefäßforum Österreich den kostenlosen Online-Aneurysma-Risikorechner auf www.gefaessforum.at , um Menschen eine erste Orientierung über ihr persönliches Erkrankungsrisiko zu geben. Mittels eines kurzen Online-Tests können Interessierte ihr individuelles Risiko für ein Bauchaortenaneurysma einfach und rasch einschätzen. Das Ergebnis wird übersichtlich in Form eines Ampelsystems dargestellt:

Rot: Es besteht ein hohes Risiko – eine zeitnahe Untersuchung in einem Gefäßzentrum sollte umgehend vereinbart werden.

Orange: Es liegen Risikofaktoren vor – eine Abklärung bei der Hausärztin oder beim Hausarzt bzw. einer Gefäßspezialistin oder einem Gefäßspezialisten wird empfohlen.

Grün: Aktuell besteht kein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko.

Der neue Risikorechner soll insbesondere Menschen aus den bekannten Risikogruppen dazu motivieren, eine notwendige Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader rechtzeitig durchführen zu lassen. Auch nach den Screeningtagen steht der Risikorechner selbstverständlich weiterhin zur Verfügung.

Das Bauchaortenaneurysma-Screening ist bis heute kein Bestandteil der österreichischen Vorsorgeuntersuchung. Das Gefäßforum Österreich setzt sich daher seit Jahren für die Aufnahme eines evidenzbasierten Ultraschall-Screenings für definierte Risikogruppen in das nationale Vorsorgeprogramm ein. Internationale Studien zeigen, dass organisierte Screeningprogramme die Sterblichkeit deutlich senken, Notfalloperationen vermeiden und zugleich gesundheitsökonomisch sinnvoll sind.

Um diese Versorgungslücke zu schließen und möglichst vielen Menschen eine lebensrettende Früherkennung zu ermöglichen, lädt das Gefäßforum Österreich von 21. bis 25. September 2026 erneut zu kostenlosen Aortenaneurysma-Screeningtagen ein. An spezialisierten Gefäßambulanzen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol können Personen aus den Risikogruppen eine kostenlose Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader durchführen lassen. Erstmals beteiligen sich auch die Gefäßzentren der ÖGK in Landstraße, Mariahilf, Favoriten und Floridsdorf.

Die Initiative findet bewusst im internationalen Gefäß-Awareness-Monat September statt.

„Ein Bauchaortenaneurysma verursacht meist keine Schmerzen und bleibt deshalb lange unentdeckt. Wird es rechtzeitig diagnostiziert, können wir es überwachen oder behandeln, bevor es lebensbedrohlich wird. Genau deshalb ist das Screening so wichtig. Mit unserem neuen Online-Risikorechner können Menschen ihr persönliches Risiko erstmals in wenigen Minuten unkompliziert einschätzen und erhalten eine klare Empfehlung für das weitere Vorgehen. Er ersetzt zwar keine ärztliche Untersuchung, kann aber dabei helfen, Risikopersonen frühzeitig zu einer Abklärung zu motivieren", so Prim. PD Dr. Afshin Assadian, wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforums Österreich und Vorstand der Abteilung für Gefäßchirurgie an der Klinik Ottakring. Der Risikorechner wurde in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Digitale Medizin (ÖGDM) entwickelt.

Wer sollte die kostenlose Untersuchung in Anspruch nehmen?

Ein erhöhtes Risiko für ein Bauchaortenaneurysma haben insbesondere:

Besonders Männer ab 60 Jahren

Frauen und Männer ab 60 Jahren mit Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhten Blutfettwerten

Personen mit familiärer Vorbelastung

Menschen mit bestehenden Gefäßerkrankungen

Die Ultraschalluntersuchung dauert nur wenige Minuten, ist schmerzfrei, strahlungsfrei und liefert sofort ein zuverlässiges Ergebnis.

Mit den österreichweiten Screeningtagen möchte das Gefäßforum Österreich nicht nur möglichst viele Menschen untersuchen, sondern auch das Bewusstsein dafür stärken, dass Gefäßerkrankungen oft lange unbemerkt bleiben und Vorsorge Leben retten kann.

Folgende Ambulanzen nehmen an der Initiative teil:

Wien

Klinik Ottakring

Hanusch-Krankenhaus und Gesundheitszentren der ÖGK

Gesundheitzentrum Mariahilf, Landstrasse, Favoriten, Floridsdorf



Niederösterreich – Horn

Universitätsklinikum St. Pölten

Chirurgische Ambulanz Landesklinikum Horn



Oberösterreich – Linz

Abteilung für Gefäßchirurgie, Konventspital der Barmherzigen Brüder Linz



Tirol

Universitätsklinik für Gefäßchirurgie Innsbruck - Ambulanz



