FH des BFI Wien wird zur Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien

Wien (OTS) -

Mit 1. September wird aus der Fachhochschule des BFI Wien die Hochschule für Angewandte Wissenschaften für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien, kurz HWG Wien. Der neue Name macht sichtbar, was die Hochschule seit vielen Jahren prägt: die Ausbildung von Fach- und Führungskräften, die wirtschaftliche und technologische Entwicklungen nicht isoliert betrachten, sondern in größere gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen und verantwortungsvoll gestalten können. Auch die angewandte Forschung greift Fragestellungen an diesen Schnittstellen auf und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit aktuellen Herausforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Mit der Umbenennung in Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien gibt sich die Hochschule einen Namen, der ihr langjähriges Selbstverständnis klarer nach außen trägt. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Fähigkeiten Fach- und Führungskräfte in einer zunehmend komplexen Arbeitswelt brauchen. Gerade durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz wird es wichtiger, Informationen einzuordnen, unterschiedliche Perspektiven abzuwägen und auf dieser Basis verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

„ Der neue Name bringt auf den Punkt, wofür unsere Hochschule steht und was wir mit moderner Hochschulbildung erreichen wollen: Menschen zu befähigen, in einer immer komplexeren Arbeitswelt Orientierung zu finden, Zusammenhänge zu erkennen sowie Verantwortung zu übernehmen. Es geht uns nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern Urteilsfähigkeit, Gestaltungswillen und Verantwortungsbewusstsein zu stärken “, sagt Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien.

Forschung an den Schnittstellen

Dieses Selbstverständnis prägt nicht nur die Lehre, sondern auch die angewandte Forschung der HWG Wien. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen mit hoher Relevanz für aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformationsprozesse. Gleichzeitig ist die Hochschule eng in europäische Netzwerke eingebunden und bringt ihre wissenschaftliche Expertise unter anderem in die Hochschulallianz „U!REKA“ ein.

„ Angewandte Forschung bedeutet für uns, wissenschaftliche Qualität mit den Herausforderungen unserer Zeit zu verbinden. Viele zentrale Fragestellungen lassen sich heute nicht mehr aus nur einer fachlichen Perspektive beantworten. Sie brauchen interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Austausch über institutionelle und nationale Grenzen hinweg. Dafür bietet die HWG Wien einen starken Rahmen “, erklärt Andreas Breinbauer, Rektor und Akademischer Leiter der Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien.

Verbunden mit der eigenen Geschichte

Die Verbindung zum BFI Wien bleibt auch im neuen Namen bewusst sichtbar. Sie steht für die Herkunft der Hochschule und für einen Bildungsauftrag, der seit jeher auf berufliche Entwicklung, gesellschaftliche Teilhabe und Durchlässigkeit ausgerichtet ist.

„Die Hochschule entwickelt sich weiter, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Der neue Name verbindet unsere Geschichte mit einem klaren Zukunftsanspruch und zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung für uns zusammengehören“, sagt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien.

Mit der Umbenennung erhält die Hochschule auch einen neuen visuellen Auftritt. Dieser wird ab September schrittweise in Kommunikation, Infrastruktur und weiteren Anwendungen umgesetzt. Die englische Bezeichnung lautet künftig University of Applied Sciences for Business & Society, BFI Vienna.

Über die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien

Die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien (HWG Wien) verbindet wirtschaftliches Denken mit gesellschaftlicher Verantwortung – in Lehre, Forschung und darüber hinaus.

Mit zehn Bachelor- und acht Masterstudiengängen bietet sie rund 2.500 Studierenden ein praxisorientiertes, international ausgerichtetes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot – von Management, Finance und HR über Logistik, Marketing und Projektmanagement bis hin zu Games und Medien. Das Executive Education Center ergänzt das Angebot um akademische Weiterbildungen. Rund zwei Drittel der Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat die HWG Wien mehr als 11.000 Absolvent:innen ausgebildet.

Als erste Hochschule Wiens erhielt die HWG Wien das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“ und die ECA-Zertifizierung „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt). Als Mitglied des UN Global Compact und des Bündnis Nachhaltige Hochschulen setzt sie sich für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung ein. Dafür wurde die Hochschule von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

www.hwg.at