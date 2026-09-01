650 Hennen brauchen dringend ein Zuhause: Tierschutz Austria und „Rette Dein Huhn“ suchen Lebensplätze

Wien/Vösendorf (OTS) -

650 ehemalige Legehennen brauchen dringend ein neues Zuhause. Gemeinsam mit dem Verein „Rette dein Huhn“ sucht der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria tierliebe Menschen, die Hühnern einen Lebensplatz geben können.

„650 Tiere unterzubringen, ist eine enorme Herausforderung. Deshalb sind wir dringend auf Menschen angewiesen, die geeignete Haltungsmöglichkeiten haben. Wer Hennen aufnehmen kann, schenkt ihnen die Chance, erstmals ohne Leistungsdruck einfach Huhn sein zu dürfen“, so Nina Hofstätter, Obfrau des Vereins Rette Dein Huhn.

Opfer der Eierindustrie

„Wir freuen uns über jede Henne, die noch viele gute Jahre erleben darf. Gleichzeitig müssen wir auch unser Eierkonsum überdenken. Solange unsere Erwartung möglichst billige Eier sind, werden immer wieder neue Tiere dieses System durchlaufen“, so Stephan Scheidl, Tierheimleiter des Tierschutzhauses in Vösendorf

In Hobbyhaltung können die Tiere mehrere Jahre alt werden. Industriell genutzte Legehennen werden auf eine sehr hohe Eierproduktion gezüchtet und nach nur wenigen Monaten, sobald ihre Legeleistung nachlässt, durch jüngere Tiere ersetzt.

Gesucht werden Lebensplätze mit Auslauf

Die 17 Monate alten Hennen der Rasse Lohmann Brown stammen aus einem Freilandbetrieb nahe Wiener Neustadt und sind das Leben mit Auslauf gewohnt. Die Übergabe der Tiere kann nach Vereinbarung entweder am 19. September, um 19 Uhr, in der Nähe des Betriebs nahe Wiener Neustadt oder über das Tierschutzhaus in Vösendorf erfolgen.

Wer Hühner aufnehmen kann, bitte hier melden: [email protected]

Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr