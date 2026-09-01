- 01.09.2026, 10:07:02
- /
- OTS0073
Einladung zum Pressegespräch in Alpbach: Neues Leuchtturm-Programm stärkt Schlüsseltechnologien und industrielle Wertschöpfung
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen.
Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch. Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.
Zeit: Mittwoch, 2. September 2026, 14:00–14:40 Uhr
Ort: Hotel zur Post - Alpbach
Gesprächspartner:
- Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
- Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Einladung zum Pressegespräch in Alpbach: Neues Leuchtturm-Programm stärkt Schlüsseltechnologien und industrielle Wertschöpfung
Mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm
seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der
Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in
Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen. Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin
Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch.
Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.
Datum: 02.09.2026, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Hotel zur Post, Alpbach
6236 Alpbach
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA