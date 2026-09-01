  • 01.09.2026, 10:07:02
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Einladung zum Pressegespräch in Alpbach: Neues Leuchtturm-Programm stärkt Schlüsseltechnologien und industrielle Wertschöpfung

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen.

Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch. Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.

Zeit: Mittwoch, 2. September 2026, 14:00–14:40 Uhr
Ort: Hotel zur Post - Alpbach

Gesprächspartner:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
  • Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Einladung zum Pressegespräch in Alpbach: Neues Leuchtturm-Programm stärkt Schlüsseltechnologien und industrielle Wertschöpfung

Mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm 
seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der 
Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in 
Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen.

Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin
 Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch. 
Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.

Datum: 02.09.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel zur Post, Alpbach

6236 Alpbach

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 02.09.2026, 14:00]

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