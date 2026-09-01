Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen.

Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch. Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.

Zeit: Mittwoch, 2. September 2026, 14:00–14:40 Uhr

Ort: Hotel zur Post - Alpbach

Gesprächspartner:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Einladung zum Pressegespräch in Alpbach: Neues Leuchtturm-Programm stärkt Schlüsseltechnologien und industrielle Wertschöpfung

Mit „Leading Companies & Ecosystems“ startet das Wirtschaftsministerium das neue Leuchtturm-Programm

seiner Schlüsseltechnologie-Offensive. Die Initiative ist eine zentrale Maßnahme der

Industriestrategie: Sie soll Schlüsseltechnologien am Standort stärken und Forschung schneller in

Innovation, Produktion und Wertschöpfung überführen. Zum Start des Programms laden Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und FFG-Geschäftsführerin

Henrietta Egerth im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zu einem Pressegespräch.

Im Mittelpunkt stehen die Ziele und die konkrete Umsetzung des neuen Programms.

Datum: 02.09.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel zur Post, Alpbach



6236 Alpbach