Was passiert mit Strom- und Gasvertrag bei einem Umzug?

Wien (OTS) -

Ein Umzug bringt zahlreiche organisatorische Aufgaben mit sich. Dazu gehört auch die rechtzeitige Organisation der Verträge für Strom und Gas, um unnötige Mehrkosten zu verhindern. Grünwelt Energie Österreich erklärt, welche konkreten Schritte Verbraucher bei Strom und Gas vor dem Wohnungswechsel beachten müssen.

Warum ist die Abmeldefrist bei einem Umzug in Österreich so wichtig?

Für eine ordnungsgemäße Abwicklung übermitteln Verbraucher das Auszugsdatum, den Zählerstand sowie die neue Anschrift mindestens vier Wochen vor dem Umzug an den Energielieferanten. Bei Grünwelt Energie funktioniert dies per E-Mail oder telefonisch. Eine Mitnahme des bisherigen Vertrags an die neue österreichische Adresse ist dabei normalerweise problemlos möglich.

Vorsicht ist jedoch bei verspäteten Mitteilungen geboten. Diese führen dazu, dass Kosten bis zur tatsächlichen Umstellung weiterlaufen, da rückwirkende Abmeldungen beim zuständigen Netzbetreiber in Österreich gesetzlich ausgeschlossen sind. Ein fristgerechtes Handeln bewahrt Verbraucher somit davor, die Energieversorgung für den alten Wohnsitz weiter bezahlen zu müssen.

Erfordert der Auszug jedoch eine Beendigung des Verhältnisses, entfällt in Österreich gemäß Energiewirtschaftsrecht bei einem Umzug die reguläre Bindungsfrist, sodass der bestehende Vertrag zum Auszugstag endet.

Zählerstände genau dokumentieren für volle Kostenkontrolle

Am Tag der Schlüsselübergabe schützt die sorgfältige Übermittlung aller Werte vor Unstimmigkeiten bei der Endabrechnung. Ein Foto der Zählerstände in den alten und neuen Räumen dient als verlässlicher Nachweis für Netzbetreiber und Lieferanten. Der regionale Netzbetreiber ist automatisch zuständig für Leitungen, Zähler und technische Störungen. Verbraucher haben gleichzeitig die freie Wahl ihres gewünschten Lieferanten für Strom und Gas.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.