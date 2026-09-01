Ameisen, Motten & Co fernhalten: Broschüre und Beratung unterstützen dabei

Wien (OTS) -

Was tun, wenn unerwünschte Tiere in Räume eindringen? Die Chemiekeule zu schwingen ist in vielen Fällen nicht nötig. Ökologische Alternativen und vorbeugende Maßnahmen präsentiert die Broschüre „Ameisen, Motten & Co fernhalten“, die von DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag des BMLUK aktualisiert wurde. Die Broschüre und individuelle Beratung gibt es bei DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32 und www.umweltberatung.at/ameisen-motten-co.

Tiere, die sich uneingeladen in Wohnungen und Häusern breitmachen, sind selten willkommen. DIE UMWELTBERATUNG gibt Tipps, um sie loszuwerden und einem Befall vorzubeugen. „Gegen lästige Tiere im Haushalt kommen oft chemische Stoffe zum Einsatz. Das ist nicht immer notwendig. Wer die Lebensweise der Tiere kennt und ein paar Tipps befolgt, verzichtet auf unnötige Chemie. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität“, erklärt Harald Brugger, Chemiker und Ökotoxikologe von DIE UMWELTBERATUNG.

Tiere im Portrait

Wespen, Gelsen und viele andere Tiere, die im Haushalt lästig werden können, werden in der Broschüre „Ameisen, Motten & Co fernhalten“ vorgestellt. In der aktualisierten Fassung sind einige Tiere dazugekommen, die in den letzten Jahren in Österreich verstärkt auftreten: Papierfischchen, Wanzen und Bernstein-Waldschaben. Papierfischchen treten durch den globalen Versand mit Kartons verstärkt auf. Sie sind etwas größer als Silberfischchen und fressen Papier und Karton. Für Menschen sind sie nicht schädlich.

Tiere, die von draußen kommen

Bernstein-Waldschaben verirren sich häufig in Wohnräume. Sie sehen schädlichen, nachtaktiven Schabenarten ähnlich, müssen aber nicht bekämpft werden. Man erkennt sie daran, dass sie sehr gut fliegen und sich auch am Tag bei Licht zeigen.

Ebenfalls von draußen kommen die Baum-, Reis- und Stinkwanzen in die Innenräume. Draußen schädigen vor allem die Reiswanzen die Pflanzen, an denen sie saugen. Drinnen richten sie jedoch keinen Schaden an. Sie sind nur durch ihr Brummen lästig und verstecken sich gerne in Textilien wie Vorhängen und Wäschestapeln. Bei Gefahr geben sie ein stinkendes Sekret ab. Deshalb sollten sie nicht mit dem Staubsauger eingesaugt werden, denn der Gestank würde sich dadurch in der Wohnung verteilen. Bei starkem Auftreten ist ein Fliegengitter hilfreich.

Broschüre „Ameisen, Motten & Co fernhalten“

Auf 44 Seiten stellt die Broschüre die häufigsten lästigen Tiere im Haushalt vor. Schwerpunkte sind vorbeugende Maßnahmen sowie giftfreie Alternativen zu herkömmlichen Bekämpfungsmitteln. Weiters gibt die Broschüre einen Überblick über die wichtigsten Wirkstoffe. Die Broschüre wurde von DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) erstellt.

Individuelle Beratung

Nicht nur schriftliche Informationen, sondern auch telefonische Beratung gibt es bei DIE UMWELTBERATUNG. Über die Hotline 01 803 32 32 sind die Expert*innen erreichbar – sie beraten firmenunabhängig und kostenlos.

Information

Die Broschüre „Ameisen, Motten & Co fernhalten“ kann kostenlos heruntergeladen sowie gegen Versandkosten bestellt werden: www.umweltberatung.at/ameisen-motten-co

An der Hotline gibt DIE UMWELTBERATUNG Auskunft zur ökologischen Bekämpfung lästiger Tiere im Haushalt und zu einem rundum ökologischen Leben: Tel. 01 803 32 32, [email protected]

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.