Oliver-John Perry übernimmt Leitung der Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien

Wien (OTS) -

Oliver-John Perry übernimmt als neuer Leiter der Kommunikation die Kommunikations- und Marketingagenden der Wirtschaftskammer Wien. Er folgt damit auf Thomas Bohuslav, der diese Agenden bisher zusätzlich zum Bereich Interessenpolitik verantwortete und sich künftig ganz auf seine Rolle als Leiter der Interessenpolitik konzentriert.

Kommunikation aus einem Guss

OJ Perry entwickelt nun die Kommunikation der Wirtschaftskammer Wien grundlegend weiter. Dabei setzt er auf moderne Formate sowie digitale Kanäle, um die Anliegen der Wirtschaftskammer und ihrer Mitglieder zeitgemäß und zielgruppengerecht zu vermitteln. Die bisher getrennten Abteilungen Presse Newsroom und Marketing werden zum integrierten Bereich Kommunikation zusammengeführt. Damit entsteht eine schlagkräftige Einheit, die redaktionelle Themenführerschaft, kreative Produktion und kanalübergreifende Distribution unter einem Dach bündelt.

Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien: „Mit Oliver-John Perry gewinnen wir einen ausgewiesenen Kommunikationsexperten, der jede Menge Erfahrung und eine klare Handschrift mitbringt. Die Zusammenführung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zu einem gemeinsamen Bereich Kommunikation ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass OJ Perry die Anliegen und Leistungen der Wiener Wirtschaft mit frischen Impulsen noch schlagkräftiger nach außen trägt. Thomas Bohuslav danke ich sehr für seine wertvolle und profunde Arbeit im Aufbau von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit unseres Hauses und freue mich, dass er nun sein umfangreiches Know-how voll und ganz in den Bereich Interessenpolitik einbringen kann.“

Newsroom als Betriebssystem moderner Kommunikation

Perrys Aufgabe ist nun die konsequente Weiterentwicklung klassischer Öffentlichkeitsarbeit und Marketing hin zu einem agilen Newsroom der Wirtschaftskammer Wien, der wie ein eigenes Medienhaus arbeitet. Im Zentrum: eine integrierte Multi-Channel-Strategie von der Pressearbeit über Social Media bis zu eigenentwickelten Formaten, konsequentes Themen- und Community-Management sowie datenbasierte Steuerung entlang messbarer Wirkungs-KPIs. Wo Zielgruppen ihre Informationen zunehmend über Social Feeds und KI-gestützte Antwortsysteme beziehen, gilt es, die Themen der Wiener Wirtschaft dort auffindbar, verständlich und glaubwürdig zu platzieren. Suchmaschinen-Optimierung oder generative Assistenten stehen dabei im Mittelpunkt.

Kommunikationsleiter Oliver-John Perry: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Mein Ziel ist Kommunikation aus einem Guss – disziplinenübergreifend, modern und nah an unseren Mitgliedern, Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit. Mit dem neuen Bereich Kommunikation schaffen wir die Struktur, um die Themen der Wiener Wirtschaft schneller, sichtbarer und wirksamer zu erzählen. Eine moderne, integrierte Kommunikation bleibt dabei unsere zentrale Triebfeder.“