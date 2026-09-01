Salzburg (OTS) -

Welcher Lehrberuf passt zu mir? Welche Möglichkeiten bietet heute eine Lehre? Antworten auf diese Fragen liefert das Karriereforum Lehre 2026 der „Salzburger Nachrichten“ am 23. September im Cineplexx Salzburg Airport und als Livestream auf www.karriereforum.eu.

Unter dem Motto „Von Lehrlingen für künftige Lehrlinge“ bietet die hybride Veranstaltungsserie Jugendlichen die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe kennenzulernen, mehr über Berufe und Lehrinhalte zu erfahren und direkt mit aktiven Lehrlingen sowie Ausbilderinnen und Ausbildern ins Gespräch zu kommen. Berufsorientierung zum Anfassen Das Karriereforum Lehre setzt auf praxisnahe Einblicke und echte Erfahrungen. Zahlreiche Unternehmen präsentieren ihre Lehrberufe und zeigen, wie der Arbeitsalltag in den unterschiedlichsten Branchen aussieht und welche Möglichkeiten sich nach der abgeschlossenen Ausbildung auftun.



📍 Das Karriereforum Lehre live im Cineplexx Salzburg Airport



● Start um 8.30 Uhr mit dem Film „Timeloopers“ – vier Jugendliche auf ihrem Weg in die Ausbildung.



● Direkter Austausch mit Unternehmen – Parallel und im Anschluss an den Film stehen zahlreiche Unternehmensvertreter:innen bereit, um ihre Berufsbilder vorzustellen und persönliche Gespräche mit den Besucher:innen zu führen.



● Beratung und kostenlose Services – Expert:innen helfen bei der Berufsorientierung und geben wertvolle Tipps für die Bewerbung. 💻 Digital am Karriereforum Lehre teilnehmen – bequem von überall!



● Geführter und moderierter Livestream – begleitet durch das Event mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen.



● Film „Timeloopers“ online ansehen – vier Jugendliche auf ihrem Weg in die Ausbildung. Zusätzlich erzählen bereits aktive Lehrlinge von ihrem Alltag.



● Virtuelles Workshop-Video – Lerne, wie du deine Bewerbungsunterlagen erstellst und dich optimal präsentierst.



● Live-Interviews von der Veranstaltung – exklusive Einblicke von vor Ort. Hier werden Besucher:innen und teilnehmende Unternehmen interviewt.



Gut vorbereitet in die Zukunft

Beim Karriereforum Lehre präsentieren sich Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – von Handwerk über Technologie bis hin zu kreativen Berufen. Die Veranstaltung hilft Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken und den passenden Lehrberuf zu finden. Für die beste Vorbereitung erscheint am 12. September 2026 das Karriereforum-Lehre-Magazin der „Salzburger Nachrichten“ mit redaktionellen Beiträgen, Unternehmensporträts, Karrieretipps und digitalen Zusatzinhalten als Sonderbeilage in den SN und digital auf www.karriereforum.eu.

Informiert bleiben und auf Social Media folgen Auf unseren Social-Media-Kanälen findet man laufend Tipps, Erfahrungsberichte und Highlights rund um das Karriereforum Lehre:

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📅 Wann? 25. September 2025 von 8.30 bis 13.00 Uhr

📍Wo? Cineplexx Salzburg Airport & online auf www.karriereforum.eu

🎟 Eintritt: frei, Anmeldung obligat