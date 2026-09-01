Bikeleasing startet Onlinehandel mit Canyon

Innsbruck (OTS) -

Der deutsche Fahrradhersteller Canyon und Dienstrad-Leasinganbieter Bikeleasing geben den Beginn einer neuen Partnerschaft bekannt. Ab sofort können Beschäftigte in Österreich die hochwertigen Fahrräder und E-Bikes von Canyon bequem über den Bikeleasing-Service leasen – direkt aus dem Canyon-Onlineshop.

Mit Canyon baut Bikeleasing sein Angebot gezielt aus und stärkt damit die Auswahl im Onlinehandel. Für Unternehmen gewinnt das Dienstrad-Leasing so zusätzlich an Attraktivität als Benefit, während Mitarbeiter von einem noch breiteren Markenangebot und einer besonders starken Auswahl im Premiumsegment profitieren.

Helmut Schleich, Managing Director der BLS Bikeleasing-Service Österreich GmbH, erklärt: „Mit Canyon erweitern wir unseren Onlinehandel in Österreich um einen Partner, der für Qualität, Innovationskraft und eine starke Markenwahrnehmung steht. Für uns ist das ein konsequenter Schritt, um Unternehmen und Mitarbeitern noch mehr Auswahl bei der Suche nach dem passenden Dienstrad zu bieten. Gerade im digitalen Vertrieb ist es entscheidend, attraktive Marken im Sortiment zu haben, die im Alltag ebenso überzeugen wie im Marktumfeld.“

Patrick Jerrentrup, Market Manager DACH bei Canyon, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Bikeleasing ist für uns ein wichtiger Baustein, um unseren Kundenfokus in Österreich kontinuierlich zu stärken: Als logischen Schritt erweitern wir neben den jüngsten Neuerungen im Service- und Testangebot jetzt auch unser Leasingangebot um einen wichtigen Anbieter. Unser Ziel ist es, den Zugang zu unseren Premium-Bikes so nahtlos und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Mit Bikeleasing gewinnen wir einen starken Partner, der genau wie wir auf Qualität, Innovation und kundennahen Service setzt.“

Die Kooperation unterstreicht den Anspruch von Bikeleasing, den Onlinehandel als zentralen Zugangspunkt für modernes Dienstrad-Leasing weiter auszubauen. Mit Canyon wird das Angebot nicht nur breiter, sondern auch sichtbarer und attraktiver für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern hochwertige Fahrräder und E-Bikes anbieten möchten.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 80.000 Unternehmen mit mehr als 4 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 7.700 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 500 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.